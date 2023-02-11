愛海頌劈價推售18伙即晚售罄

新港人4816萬破頂價

購星凱．堤岸特色戶

新盤市場交投回升，中洲置業旗下、即將入伙的火炭星凱．堤岸，昨單日沽出3伙特色戶，共套現逾6690萬元，當中更不乏「新香港人」入市。

成交單位包括2個連平台戶及1個連天台戶，其中第2座49樓B室，實用面積1505方呎，屬4房3套間隔，內置樓梯連接1134方呎天台，成交價4816萬元、實呎3.2萬元，屬項目首個沽出的連天台特色戶，成交價、呎價均創項目新高。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，上述雙破頂天台特色戶的買家為「新香港人」，購入單位自用。星凱‧堤岸已屆現樓，預計下周開放現樓示範單位予傳媒參觀，該盤本月暫錄6宗成交，合共套現逾1億元，而項目自2021年10月推出至今累售875伙，佔全盤1335伙約65%，套現逾89億元。

另外，目前由VMS鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰，昨日連沽3伙，吸金逾3843萬元。成交紀錄冊顯示，售出單位包括東翼25樓F室、33樓A室、30樓A室，實用面積408至639方呎，屬2房及3房戶，成交價942.4萬元至1481.6萬元，實呎2.2萬至2.3萬元。項目今日亦加推3伙位於東翼的單位招標出售。綜合市場消息，新盤市場本月至今累錄約225宗成交，已佔1月全月約503宗約44%。

睿峰連沽3伙 吸金逾3843萬

其他全新盤繼續部署推售，會德豐藍田KOKO ROSSO推售如箭在弦，會德豐地產常務董事黃光耀表示，部署下周對外開放示範單位，並安排VIP於下周四率先參觀展銷廳，有機會同日開價。