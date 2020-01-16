領展五供一 折讓30%籌188億 港13年來最大供股 CEO料短暫影響派息

明報記者 鄭智文

領展昨早開市前宣布停牌，收市後發公告宣布建議供股。據公告，領展建議以五供一形式供股，最少發行4.26億個基金單位，將佔供股完成時已發行基金單位數目的16.7%。供股價44.2元，較最後收市價62.8元折讓29.6%，扣除開支後，合共集資約185億元，由匯豐、星展、摩根大通三大行聯手包銷，公布集資額亦較彭博搶先報道的20億美元（約157億港元）更高。

淨負債比率料降至20%以下

供股所得淨款，將有40%至50%用於償還債務及撥入營運資金。償還債務有兩筆，分別是今年到期的現有銀行貸款，總額約70億至80億元，以及明年1月1日後到期的循還銀行貸款，總額約10億至20億元，淨負債比率料降至20%以下。至於餘款則用於探索投資機會，尤其是亞太區零售、停車場、辦公室及物流板塊。領展已申請下周一（2月13日）早上復牌。

領展執行董事兼行政總裁王國龍於線上記者會解釋，領展首次建議供股，主因是預視加息周期及利率正常化時代，未來房地產項目會重新定價，有不少投資機會，故希望充實資本，捕捉機會。他強調，今次以折讓供股與領展對後市的看法關係不大，只是「好天斬埋落雨柴」，為以後發展提前準備。領展近年頻頻出手在海外及內地做併購，亦有展開本地項目投資，單在過去兩年已斥資近340億元（見表2）。

王國龍：好天斬埋落雨柴

領展過往都是以銀行借貸及發債形式融資，今次首次提出供股，王國龍解釋，是因集團覺得未來有不同投資機會，若預留資本，會令集團投資時更有競爭力，亦令所有基金單位持有人可參與認購，較配股公平。惟他承認，供股後因攤薄而對派息有短暫影響，但亦因節省利息支出，同時期另有投資或利息收入，希望為股東爭取更好長線增長。

被問到若許久未物色到項目，領展會否將資金用於派息，王國龍未有直接回答，僅稱萬一資金太多用不着，會有不同方法運用資金。他又提到，今次供股與新加坡項目無關，目前該兩個項目已有當地銀行屬意借貸，現正討論條件，但相信透過供股籌集大筆資金在手，有機會再以低價收購類似新加坡的優質項目。