經濟

香港地產

尚悅中層售580萬 貴去年底低層16%

【明報專訊】二手交投轉趨活躍，不少地區在減價盤源被市場消化後，出現價量齊升。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月首周累錄約42宗成交，較上月同期26宗增加62%，其中尚悅3座中層B室，實用面積440方呎2房戶，以580萬元沽出，實呎13,182元，原業主2017年510萬元購入，帳面賺70萬元或14%。該單位屬屋苑2房今年暫時最高成交價單位，同類單位11座低層B室，實用面積同為440方呎，去年12月500萬元易手，而最新成交價則貴80萬元或16%，即使扣除樓層因素仍錄可觀升幅。

尚豪庭首日開放獲5組客睇樓

此外，美聯分行助理區域經理張國成表示，元朗尚豪庭3座低層B室，實用面積440方呎2房戶，單位首日開放便獲5組客同時睇樓，終以600萬元易手，實呎13,636元。原業主2011年以約353萬元一手購入，持貨逾11年，帳面獲利約247萬元或約70%。

海日灣本月3成交 超上月全月

過去交投淡靜的大埔白石角海日灣，踏入本月亦轉旺。美聯營業經理蔡潔雯指出，海日灣I及II上月共錄2宗成交，但本月至8日已錄3宗，最新為海日灣II 10座高層F室，實用面積404方呎，1房連儲物房間隔，原開價670萬元，議價後減40萬元或6%，以630萬元成交，實呎15,594元。原業主2019年約695.8萬元一手購入，連使費料實蝕約90萬元或約13%。

另外，美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，北角半山雲景台中層A室，實用面積1063呎，3房1套間隔，享海景，租客租轉買以2220萬元連一個車位承接，實呎約20,884元。原業主2015年約2030萬元購入，帳面升約190萬元或逾9%。

粉嶺綠悠軒本月已錄兩宗成交

另美聯聯席區域經理葉容生稱，通關效應下，粉嶺綠悠軒上月共錄3宗成交，而屋苑本月至今日已錄2宗成交，其中5座中層H室，實用面積427方呎兩房戶，以498萬元成交，實呎11,663元。原業主1999年約177.7萬元購入，帳面賺320.3萬元或逾1.8倍。

相關字詞﹕海日灣II 綠悠軒 價量齊升 蝕讓成交 尚悅 樓市回升 元朗 二手反彈

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