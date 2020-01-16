尚悅中層售580萬 貴去年底低層16%

尚豪庭首日開放獲5組客睇樓

此外，美聯分行助理區域經理張國成表示，元朗尚豪庭3座低層B室，實用面積440方呎2房戶，單位首日開放便獲5組客同時睇樓，終以600萬元易手，實呎13,636元。原業主2011年以約353萬元一手購入，持貨逾11年，帳面獲利約247萬元或約70%。

海日灣本月3成交 超上月全月

過去交投淡靜的大埔白石角海日灣，踏入本月亦轉旺。美聯營業經理蔡潔雯指出，海日灣I及II上月共錄2宗成交，但本月至8日已錄3宗，最新為海日灣II 10座高層F室，實用面積404方呎，1房連儲物房間隔，原開價670萬元，議價後減40萬元或6%，以630萬元成交，實呎15,594元。原業主2019年約695.8萬元一手購入，連使費料實蝕約90萬元或約13%。

另外，美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，北角半山雲景台中層A室，實用面積1063呎，3房1套間隔，享海景，租客租轉買以2220萬元連一個車位承接，實呎約20,884元。原業主2015年約2030萬元購入，帳面升約190萬元或逾9%。

粉嶺綠悠軒本月已錄兩宗成交

另美聯聯席區域經理葉容生稱，通關效應下，粉嶺綠悠軒上月共錄3宗成交，而屋苑本月至今日已錄2宗成交，其中5座中層H室，實用面積427方呎兩房戶，以498萬元成交，實呎11,663元。原業主1999年約177.7萬元購入，帳面賺320.3萬元或逾1.8倍。