BSD辣稅上月不足億元 3個月新低

金額較去年12月跌近六成

據稅務局最新資料顯示，上月全月涉及BSD（主要反映非本港永久居民或公司客置業）的成交共有34宗，較去年12月35宗輕微減少1宗，跌幅約2.9%，而所涉稅款就有9270萬元，較去年12月2.22億元則下跌約58%，兩項數字均為去年10月後新低，當時錄得20宗相關成交，涉及稅款2640萬元。

至於涉及雙倍印花稅（DSD）的成交，上月共有109宗，撇除1宗涉及非住宅物業，即有108宗住宅DSD成交，較去年12月104宗增加5宗或約3.8%，但所涉稅款則為2.365億元，較去年12月的3.31億元減少近29%。

另外涉額印稅（SSD）成交，上月則有15宗，較去年12月的6宗增9宗，增幅達1.5倍，而上月額印稅款就有510萬元，較去年12月420萬元多21%。

業界料未全面反映通關影響

綜合上述三大辣稅，上月共157宗成交（撇除1宗非住宅DSD），較去年12月145宗多約8.3%，所涉稅款為3.343億元，較去年12月5.578億元減少約40%。對於通關後BSD數字仍見下跌，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然內地與香港已於上月上旬作首階段通關，但因買賣手續令數據滯後，因而未能完全反映當月市况，料隨兩地全面通關，近年被壓抑的內地買家來港置業購買力將釋放，今年BSD個案將回升。