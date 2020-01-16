經濟

香港地產

BSD辣稅上月不足億元 3個月新低

【明報專訊】近月樓市交投回升，加上上月起本港與內地正式通關，內地買家亦重投本港樓市，但據稅務局最新公布，上月全月涉及買家印花稅（BSD）成交僅34宗，所涉稅款只有9270萬元，兩項數字均見近3個月新低。不過，有業界表示，有關數字未完全反映通關後內地或海外客入市對樓市的影響，預計今年整體涉及BSD成交將會回升。

金額較去年12月跌近六成

據稅務局最新資料顯示，上月全月涉及BSD（主要反映非本港永久居民或公司客置業）的成交共有34宗，較去年12月35宗輕微減少1宗，跌幅約2.9%，而所涉稅款就有9270萬元，較去年12月2.22億元則下跌約58%，兩項數字均為去年10月後新低，當時錄得20宗相關成交，涉及稅款2640萬元。

至於涉及雙倍印花稅（DSD）的成交，上月共有109宗，撇除1宗涉及非住宅物業，即有108宗住宅DSD成交，較去年12月104宗增加5宗或約3.8%，但所涉稅款則為2.365億元，較去年12月的3.31億元減少近29%。

另外涉額印稅（SSD）成交，上月則有15宗，較去年12月的6宗增9宗，增幅達1.5倍，而上月額印稅款就有510萬元，較去年12月420萬元多21%。

業界料未全面反映通關影響

綜合上述三大辣稅，上月共157宗成交（撇除1宗非住宅DSD），較去年12月145宗多約8.3%，所涉稅款為3.343億元，較去年12月5.578億元減少約40%。對於通關後BSD數字仍見下跌，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然內地與香港已於上月上旬作首階段通關，但因買賣手續令數據滯後，因而未能完全反映當月市况，料隨兩地全面通關，近年被壓抑的內地買家來港置業購買力將釋放，今年BSD個案將回升。

相關字詞﹕通關 額外印花稅SSD 雙倍印花稅DSD 買家印花稅BSD 三大住宅辣稅

上 / 下一篇新聞

官媒籲勿盲炒 AI概念股即回吐 百度連跌兩日 知乎挫一成
官媒籲勿盲炒 AI概念股即回吐 百度連跌兩日 知乎挫一成
阿里騰訊領港股升340點
阿里騰訊領港股升340點
永利虧損增13% 美高梅LBITDA達4億
永利虧損增13% 美高梅LBITDA達4億
羅兵咸看好港零售 料今年銷售3950億升13%
羅兵咸看好港零售 料今年銷售3950億升13%
股神相隔一周再披露沽比亞迪
股神相隔一周再披露沽比亞迪
標普調升龍湖展望至穩定
標普調升龍湖展望至穩定
中東銀行傳續併購 渣打倫敦飈逾一成 待半年「冷靜期」後 或最多350億美元提購
中東銀行傳續併購 渣打倫敦飈逾一成 待半年「冷靜期」後 或最多350億美元提購
分析：收購渣打最大障礙為監管批准
分析：收購渣打最大障礙為監管批准
太古廣場辦公樓租金按年跌18%
太古廣場辦公樓租金按年跌18%
安永：經濟復蘇 不建議再派消費券
安永：經濟復蘇 不建議再派消費券
中芯去年多賺7% 預告首季收入跌一成
中芯去年多賺7% 預告首季收入跌一成
舜宇手機鏡頭出貨量 上月跌近五成
舜宇手機鏡頭出貨量 上月跌近五成
麥肯錫：金融科企跨境支付市佔率升
麥肯錫：金融科企跨境支付市佔率升
迪士尼裁7000人 慳429億 Disney+訂戶首降 CEO冀串流媒體賺錢
迪士尼裁7000人 慳429億 Disney+訂戶首降 CEO冀串流媒體賺錢
瑞信全年勁蝕624億 客戶單季撤資近萬億
瑞信全年勁蝕624億 客戶單季撤資近萬億
市場憂MSCI減權重 印度阿達尼再挫11%
市場憂MSCI減權重 印度阿達尼再挫11%
張兆聰：市場樂觀忌看淡 SaaS博反彈
張兆聰：市場樂觀忌看淡 SaaS博反彈
植耀輝：紙價上調利好玖紙
植耀輝：紙價上調利好玖紙
葉創成：擎天軟件大成交升穿250天線可留意
葉創成：擎天軟件大成交升穿250天線可留意
技術取勝：中船防務7.6至8元整固
技術取勝：中船防務7.6至8元整固
盧駿匡：維持組合一半持股 或換馬不加倉
盧駿匡：維持組合一半持股 或換馬不加倉
劉思明：受惠AIGC概念推動 科技股強勢
劉思明：受惠AIGC概念推動 科技股強勢
周顯：加煙稅無助禁煙
周顯：加煙稅無助禁煙
譚新強：ChatGPT是否一場科技革命？ 中國又能否追上？
譚新強：ChatGPT是否一場科技革命？ 中國又能否追上？
湯文亮：走佬要低調
湯文亮：走佬要低調
需求回暖建築材料漲價 推升泰國樓市
需求回暖建築材料漲價 推升泰國樓市
KOKO ROSSO下周開價 爭做兔年頭炮 首批最少80伙 大部分售價低於千萬
KOKO ROSSO下周開價 爭做兔年頭炮 首批最少80伙 大部分售價低於千萬
尚悅中層售580萬 貴去年底低層16%
尚悅中層售580萬 貴去年底低層16%
上月居屋買賣登記627宗 創年半新高
上月居屋買賣登記627宗 創年半新高
姚君達9000萬沽波斯富街舖
姚君達9000萬沽波斯富街舖
去年私宅動工量8361伙 跌五成半
去年私宅動工量8361伙 跌五成半