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經濟
2023年2月10日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
官媒籲勿盲炒 AI概念股即回吐 百度連跌兩日 知乎挫一成
阿里騰訊領港股升340點
永利虧損增13% 美高梅LBITDA達4億
羅兵咸看好港零售 料今年銷售3950億升13%
股神相隔一周再披露沽比亞迪
標普調升龍湖展望至穩定
中東銀行傳續併購 渣打倫敦飈逾一成 待半年「冷靜期」後 或最多350億美元提購
分析：收購渣打最大障礙為監管批准
太古廣場辦公樓租金按年跌18%
安永：經濟復蘇 不建議再派消費券
中芯去年多賺7% 預告首季收入跌一成
舜宇手機鏡頭出貨量 上月跌近五成
麥肯錫：金融科企跨境支付市佔率升
迪士尼裁7000人 慳429億 Disney+訂戶首降 CEO冀串流媒體賺錢
瑞信全年勁蝕624億 客戶單季撤資近萬億
市場憂MSCI減權重 印度阿達尼再挫11%
張兆聰：市場樂觀忌看淡 SaaS博反彈
植耀輝：紙價上調利好玖紙
葉創成：擎天軟件大成交升穿250天線可留意
技術取勝：中船防務7.6至8元整固
盧駿匡：維持組合一半持股 或換馬不加倉
劉思明：受惠AIGC概念推動 科技股強勢
周顯：加煙稅無助禁煙
譚新強：ChatGPT是否一場科技革命？ 中國又能否追上？
湯文亮：走佬要低調
需求回暖建築材料漲價 推升泰國樓市
KOKO ROSSO下周開價 爭做兔年頭炮 首批最少80伙 大部分售價低於千萬
BSD辣稅上月不足億元 3個月新低
尚悅中層售580萬 貴去年底低層16%
上月居屋買賣登記627宗 創年半新高
姚君達9000萬沽波斯富街舖
去年私宅動工量8361伙 跌五成半
周顯：加煙稅無助禁煙
【明報專訊】今日續講《財政預算案》：這些年來，增長最快的「產業」，答案絕對令你意想不到——私煙。
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