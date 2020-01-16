葉創成：擎天軟件大成交升穿250天線可留意

2013年上市 2015年曾炒高至近7元

首先談談NBA本周的3件大事，第一是洛杉磯湖人球星勒邦占士射入生涯第38,388分打破名宿「天勾」渣巴保持近39年的紀錄，成為NBA歷來得分王；第二是占士在2016年效力克里夫蘭騎士奪得總冠軍時的隊友艾榮，由布魯克林籃網轉會至達拉斯獨行俠；第三是布魯克林籃網球星、美國男子籃球隊前年奪得東京奧運冠軍時的隊長杜蘭特將轉投鳳凰城太陽。

蔡崇信於2019年8月以23.5億美元收購布魯克林籃網全部股權，成為這支紐約球隊的老闆，籃網該季亦簽入杜蘭特及艾榮兩名球星，劍指總冠軍，可惜過去3季均空手而回。在筆者看來，布魯克林籃網是次換走杜蘭特及艾榮，意味該隊短期將由燦爛歸於平淡。

至於筆者在2013年認購擎天軟件，原因是當時仍未在美國或本港上市的阿里，以基礎投資者的方式入股該股成為第二大股東，筆者相信必有後着。而在2015年第二季港股大時代期間，擎天軟件股價亦曾被炒上，最高報近7元，筆者在3元、4元、5元及6元附近均有減持該股，餘下持貨已屬零成本。

近年轉攻政務大數據低碳軟件

令筆者意料不到的是，擎天軟件股價於2015年第二季至今反覆大跌，去年10月最低報0.3元，較高位勁跌逾95%，暫時也算是筆者執行「長期投資」策略的失敗例子。事實上，目前擎天軟件兩大核心業務是政務大數據及低碳生態軟件及相關服務，上市時的核心業務出口軟件3年前已出售予大股東，集團去年上半年盈利僅250萬元人民幣，而上市首份業績、2013年上半年盈利為3020萬元人民幣。

惟值得注意的是，擎天軟件近日股價向好，本周二急升27.7%，收報0.53元，突破250天線，當日成交逾4300萬股，是2018年4月以來最高，技術走勢不俗，昨日亦繼續上升，收報0.54元。在筆者看來，擎天軟件現時兩大核心業務均具備發展潛力，關鍵是集團日後能否把握商機、轉化為可觀盈利，因此亦再次將該股列入重點觀察名單。

必須強調的是，即使該股目前市帳率不足0.3倍，估值頗低，惟由於集團業務正處轉型期，過去近10年股價亦曾大上大落，投資風險頗高，擬參與者宜量力而為及控制注碼。

[葉創成 創富倉]