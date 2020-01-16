市場憂MSCI減權重 印度阿達尼再挫11%

挪威主權基金沽清持股

MSCI表示阿達尼集團的某些投資者持股，不應再被視為自由流通股。市場人士估計阿達尼集團的股票在MSCI指數的權重可能減半，令被動投資者不得不相應減少相關股票在其投資組合所佔的比例。全球最大的股票投資者、挪威主權財富基金昨表示，已沽清持有的阿達尼集團企業股票，出售了價值逾2億美元的3家公司股份。

另外，法國能源巨頭道達爾（TotalEnergies）暫時停止與阿達尼集團合作的一項價值數十億美元的綠色氫能生產計劃，以等待審計結果。迹象顯示，興登堡研究（Hindenburg Research）上月發表的沽空報告，影響正有所擴大。

（綜合報道）

[國際金融]