經濟

安永：經濟復蘇 不建議再派消費券

【明報專訊】上年本港經濟仍受疫情、加息周期及地緣政治夾擊，安永料本財政年度將錄得1350億元赤字，遠高政府於去年2月預計的563億元。安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，隨內地與香港通關，經濟勢頭向好，惟仍需審慎考慮外圍的不確定及反覆環境，建議政府採針對性支援措施，集中提振香港中長期經濟發展，涉及總額約320億元，當中針對市民的單次支援措施涉250億元，針對企業涉70億元。

建議退稅電費補貼等措施

在短期紓困措施方面，安永建議以退稅、電費補貼、發放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，紓緩市民和企業的經濟困難。惟建議免稅額較去年少，亦未有建議派發消費券。何耀波回應，最新公布失業率下跌，加上各種迹象反映香港經濟復蘇，因此建議政府平衡財政狀况，將儲備集中投放於中長期支援措施，「審慎使錢」。安永預料至3月底，財政儲備將降至8221億元，相等於約1年的政府開支。

近年本港人才流失加劇，安永人力資源譗詢服務合伙人蔡智輝表示，為吸引人才在港發展，建議為在港完成大學學位的畢業生提供大學學費稅務扣減。合資格的本地及海外畢業生，在留港工作兩年後，將會在往後3個課稅年度獲得稅務扣減。

ACCA倡優化稅制 延續紓困政策

另一方面，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會預料本財年赤字達1560億元。不過，該會仍提倡政府藏富於民、優化稅制，以及延續紓困政策。當中包括建議派發1萬元電子消費券、向特定具戰略價值的行業提供稅務寬減及引入薪俸稅二級制標準稅率等。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，以往的消費券計劃對經濟的提振作用相當於本地生產總值1.2個百分點，續推消費券能鼓勵公衆在本地消費，加速香港經濟恢復動力。該會聯席主席陳志偉指出，稅務寬減為外資企業來港提供誘因，例如在首兩年免徵利得稅，並在隨後三年將稅率減半。

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