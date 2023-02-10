經濟

太古廣場辦公樓租金按年跌18%

【明報專訊】太古地產（1972）公布去年第四季營運數據，截至去年12月底止，香港整體辦公樓租用率96%，較2021年底下跌1個百分點，其中太古廣場租用率為97%，按年下跌1個百分點；租金錄得18%跌幅，與首三季表現一致。太古坊整體及其他太古坊辦公樓租用率為96%及95%，按年均下跌1個百分點。

太古城中心去年零售額跌5.3%

太地指出，雖然本地巿場氣氛隨着疫情限制解除有所改善，但辦公樓供應量創新高，加上宏觀經濟和地緣政治環境的不確定因素，整體辦公樓市場仍然疲弱。集團旗下辦公樓物業組合表現堅穩，太古坊二座租賃進度良好，出租率逾56%。太地昨收報21.2元，升0.95%。

香港零售物業表現不一，太古城中心去年全年零售銷售額按年下跌5.3%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉零售銷售額分別升1.9%及3.8%。太地表示，旅遊政策逐步放寬，加上12月聖誕節帶動下市場消費氣氛有所改善，惟外出旅遊將令消費力外流，短期受影響，整體市場需時才明顯改善。

太地旗下內地零售物業去年全年零售銷售額錄雙位數跌幅，太地去年第四季內地商場仍受不同程度的疫情及相關管控措施影響，至今年農曆年人流已回升至去年嚴格防控措施前水平，當中奢侈品、餐飲和生活消閒類別錄顯著回升。

內地零售物業去年銷售額跌雙位數

太地旗下的上海興業太古滙去年全年零售銷售額大跌35.7%；北京三里屯太古里跌25.7%；北京頤堤港亦跌26%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.4%及10.5%。太地強調，對內地零售市場充滿信心，自內地政府推出不同措施刺激消費及全面通關，自去年底的良好勢頭將持續，商場亦為迎接國內和海外訪客做好準備。

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