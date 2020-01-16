經濟

中東銀行傳續併購 渣打倫敦飈逾一成 待半年「冷靜期」後 或最多350億美元提購

【明報專訊】早前公布放棄收購渣打（2888）的第一阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank），最近據報原來一直推進收購計劃，並已完成對渣打的盡職審職。待上月初發出棄購渣打公告的6個月「冷靜期」（Cooling off period）結束後，便會提出收購建議，或涉以全現金300億至350億美元提購。受潛在溢價收購消息刺激，渣打倫敦股價甫開即急升逾一成；英國銀行估值水漲船高，匯豐控股（0005）倫敦股價亦升上40個月高位。

明報記者 鄺海盈

受消息帶動

匯控倫敦股價見40月高位

據彭博社引述知情人士報道，中東最大銀行第一阿布扎比銀行仍在考慮向渣打銀行提出收購計劃，該行最近完成了對渣打的盡職審查，並以「Silver-Foxtrot」作為行動代號，推進收購計劃。惟根據英國收購規則，在潛在買家公布放棄收購後，需在6個月「冷靜期」過後，才可重提收購建議，除非有第三方機構提出要約，加入競購除外。

渣打昨倫敦早段股價高見772便士，急升逾12%，折合約73.49港元，較本港收市價65.3元升約12.5%。潛在溢價收購憧憬，成渣打股價催化劑。以昨晚倫敦大升後最新市值約265億美元計，若第一阿布扎比銀行最終以300億至350億美元提購，即較現市值溢價13%至32%。上次第一阿布扎比銀行收購渣打消息傳出時，倫敦股價更一度飇升逾兩成，即使公布棄購，收市仍升近7%。今次消息亦帶動英國銀行股亦普遍向好，匯控在倫敦的股價升逾1%，高見620.2便士（約59.2港元）見2019年10月以來高位，較本港收報58元高約2%。

渣打現市帳率0.61倍 歐洲大型銀行中最低

即使渣打昨日股價大升，但渣打現時市帳率仍約0.61倍，在歐洲大型銀行中屬於最低；至於歐洲市值最大的銀行滙控，現價市帳率約0.95倍，仍然不足一倍。第一阿布扎比銀行現時市值約430億美元，較渣打高出約一倍。報道指出，計劃中的現金要約已找來「金主」支持，包括阿布扎比主權基金Mubadala Investment Co及阿聯酋執政家族Al Nahyan。

報道又引述知情人士稱，第一阿布扎比銀行除了考慮收購渣打股權之外，亦有考慮收購特定資產或成立一家合資企業，以幫助其在國際上擴張。第一阿布扎比銀行亦在考慮併購其他銀行，包括亞洲一家銀行。

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