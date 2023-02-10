標普調升龍湖展望至穩定

流動性緩衝資本結構

未來12至24個月料改善

標普稱，評級「穩定」是反映該行預期龍湖流動性緩衝及資本結構在未來12至24個月將改善，並相信公司將會採用平衡的運營模式來維持與評級相符的信用指標。該行指龍湖的流動性緩衝正增加，經常性租金收入持續增長，在開發業務大縮水時可支持公司財務表現。

去年11月內地推出一連串支持樓市政策後，龍湖於融資渠道，特別是銀行融資已加強，其財務紀律一直良好。標普估計，龍湖截至去年底的不受限現金達450億至500億元（人民幣，下同），可完全覆蓋其短期內到期的200億至220億元債務等。

該行預期，龍湖今明兩年的EBITDA將維持在490億至510億元，收入下跌10至15%，其高利潤率的租賃業務將會支持EBITDA。

此外，龍湖又加大一二線城市滲透力度，加上公司識別和執行土地投資的能力，將可穩住房地產開發業務的毛利率，從2022年的15%至20%，穩定在今年的20%以上。