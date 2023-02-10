經濟

股神相隔一周再披露沽比亞迪

【明報專訊】股神巴菲特減持比亞迪（1211）愈沽愈急，僅僅5個交易日（相隔一周）再次減持比亞迪至跨越百分點的披露門檻。據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡最新申報，2月3日在場內大手減持423.5萬股，佔當日成交量逾半，以平均價257.9元計，合計套現10.92億元，其持股量亦由12.26%再降至11.87%。

9次沽貨 累減42％持股

巴菲特自去年8月底首度披露沽貨以來，累計已是第9次披露減持，其持股已大減約42%。

按最新披露，巴郡仍持有比亞迪逾1.3億股，較1月27日、即前一次申報減持後持股1.42億股大減1129萬股。今次減持平均價257.9元，已是去年9月第二次披露減持後最高的沽貨價。翻查過去減持情况，即使是股神亦試過不問價沽，例如去年11月曾以平均價169.86元減持逾300萬股，最終只套現5.6億元。

比亞迪近日亦積極佈局海外市場發展，集團執行副總裁李柯日前接受外電訪問時提到，希望在歐洲擁有穩定銷售與經銷商網絡以及服務中心，以確保消費者對公司品牌有信心，正探索在歐洲建立自家汽車工廠，而非收購其他公司的工廠，暫時未有廠房的選址目標。此外，比亞迪亦會進軍拉丁美洲市場，包括更積極與經銷商簽約，銷售房車、商用貨車、公共汽車及的士等。集團近日股價強勢，過去一個月升幅近24%，昨收市報249.4元，升3.1%。

相關字詞﹕股權披露 套現 巴郡 巴菲特 比亞迪

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