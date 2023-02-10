經濟

羅兵咸看好港零售 料今年銷售3950億升13%

【明報專訊】港零售銷售去年微跌0.9%，不過今年初內地與香港通關，羅兵咸永道對香港消費市場前景感到樂觀，預計今年全年零售銷售將達到3950億元，按年升13%。該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然預計，今年將有2000萬名旅客來港，是2018年高峰期約三分之一水平，香港日前才與內地正式通關，相信來自內地旅客的消費力將於第二、三季才明顯復蘇，下半年零售表現會更佳。

百貨公司珠寶首飾料增長四成

在旅遊業復蘇及人民幣強勢下，羅兵咸料今年百貨公司、珠寶首飾類別按年增長可分別達至38.9%及43.8%。鄭煥然表示，雖然香港與內地奢侈品價差有所收窄，不過人民幣強勢，加上香港沒有銷售稅和關稅，亦可繼續吸引旅客來港購買奢侈品。此外，香港政府免費派發50萬張機票，將有助零售市道復蘇，但主要吸引內地以外的遊客來港，消費力相對較低。

不過他強調，2019年政治事件影響深遠，雖然《國安法》後令情况穩定，香港亦失去以往的優勢，部分奢侈品牌已將重心轉移至內地，需要繼續提升服務質素等，吸引旅客來港消費。他又指出，香港整體零售銷售由2018年的4850億元，回落至去年的3500億元水平，相信需時5年至10年才能重上4500億元水平。

本地消費方面，鄭煥然認為，自香港放寬外遊限制後，出現的報復式旅遊只是短暫性，整體而言本地消費力依然較高，而市民生活回復正常後，將繼續購買奢侈品，超市銷售亦趨向平穩，期望港府今年可派發3000元消費券。

期望港府今年派3000元消費券

疫情下更多人改為網購，鄭煥然認為，市民仍傾向外出購物，今年網上銷售將繼續增長，但未必達至雙位數增幅。

相關字詞﹕鄭煥然 報復性旅遊 內地旅客 復蘇 羅兵咸永道 零售銷售

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