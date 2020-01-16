永利虧損增13% 美高梅LBITDA達4億

永利潘國宏：農曆新年旅客顯著回升

永利澳門表示，去年第四季股東應佔虧損達2.36億美元，按年增加逾13.3%；全年度的LBITDA則達2.2億美元，由盈轉虧。以項目劃分，永利皇宮及永利澳門在去年第四季分別錄得LBITDAR（除息稅、折舊、攤銷及重組前虧損）2390萬美元及3520萬美元，全年計兩者的LBITDA分別達到9655.7萬美元及1.24億美元。永利的母公司Wynn Resorts, Limited（美：WYNN）行政總裁潘國宏表示，最近的農曆新年假期期間，旅客及需求都顯著回升。他們相信已為澳門下一階段成功取得增長作好準備。

至於美高梅方面，受到美獅美高梅在疫情期間需要關閉三日，加上受到更顯著的旅遊及入境限制拖累，第四季度錄得LBITDA達4.02億港元，按年大增2.5倍以上；全年計LBITDA亦達12.74億港元，由盈轉虧。該集團另發稿指，手持流動資金約139億港元。根據新批給合同，其獲准經營750張賭枱，較舊牌增加198張，隨着提升客戶體驗，預料市場佔有率進一步增加。總裁、戰略及首席財務官馮小峰表示，市場於1月及農曆新年表現不俗，美高梅對澳門和集團的發展前景充滿信心。

高盛：美高梅農曆年日均EBITDA

已達500萬美元

摩根大通形容，要回顧第四季表現已落後及意義不大，永利在農曆年間，中場、公司廳及零售已回復至2019年疫情前的95%、140%及134%，並可以在該段期間錄得日均EBITDA約400萬美元。因此其對該股復蘇前景樂觀。另高盛認為，美高梅去年第四度的表現符合預期，在農曆年假日均EBITDA已達500萬美元，較永利還要高。