經濟

阿里騰訊領港股升340點

【明報專訊】擁有人工智能技術的阿里巴巴（9988）和騰訊（0700），昨日追回ChatGPT熱潮升逾3%，帶動恒指在低開130點後掉頭向上，升勢在午後進一步擴大，收市報21,624點，上升1.6%或340點，為半個月以來最大升幅。不過主板成交僅有1177億元，與周三變化不大。恒指近期走勢偏弱，10天線（21,772點）昨日接近跌穿20天線（21,750點），分析預期恒指或下試20,550點。

昨日國指上升1.73%，收報7313點，科指上升3.16%，收報4571點。美國上周公布的就業數據強勁，市場延後聯儲局終結加息和啟動減息的預期，港股缺乏新的利好消息，恒指自上月底高位跌4.69%。交易平台Vantage亞太區分析師王建興稱，近期美國失業率保持低位，零售數據逐漸走高，加深聯儲局加息預期，基於美國通脹率短期維持高位，亞洲股市仍面臨下行壓力。近期恒生指數後勁不繼，升幅放緩，預期2月指數表現維持疲弱，恒指料將回落至20,550點，建議可在21,750點區間做空。

分析：恒指料回落至20550點

北水經港股通連續兩日淨流出港股，昨日淨沽8.19億元。外資經滬深股通則淨流入121億元（人民幣，下同），終結連續4日淨流出，總結全月暫淨流入117億元，少於1月破單月紀錄的1413億元。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，早前部分投資者正觀察內地經濟復蘇力度和3月兩會的政策信息，因此短期內獲利了結，內地部分公募基金在春節後面臨一定贖回壓力，也令部分外資基金減倉A股等待市場機會。

不過孟磊認為，A股市場回調會是佈局良機。瑞銀預計，內地經濟增速或將在第二季有更明顯反彈，新吸收的公募基金資金有望在2月開始更大規模地入市，而境內私募基金也或隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。隨着將有更多內地經濟復蘇證據，加上部分長線外資淨流入A股市場，他預期今年北向淨流入可達3000億元以上。

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