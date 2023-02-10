經濟

官媒籲勿盲炒 AI概念股即回吐 百度連跌兩日 知乎挫一成

【明報專訊】首批ChatGPT概念股炒上兩日後，昨日明顯回吐。官媒《證券時報》刊評論文章，指一些資金熱中虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，警告投資者勿跟風，加上周三Google新公開的人工智能聊天機械人回答問題出錯，影響同業股價，周二急升一成五的百度（9888）連跌第二日，回吐3.68%，收報151.6元。分析指人工智能股已過首階段「點石成金」熱潮，投資者將更注重產品盈利能力和公司執行能力。

明報記者 歐陽偉昉

人工智能生成內容（AIGC）相關潛在應用股昨日跌幅更大，知乎（2390）下跌9.86%，美圖（1357）跌5.73%。ChatGPT概念亦席捲A股，上交所對早前部分急升的人工智能股發出徵詢函，部分公司澄清未有與開發者OpenAI合作，在滬上市的雲從科技跌9.35%。

分析：「點石成金」階段已過

不過，資金轉炒早前沒有上升的AI概念股，小米（1810）升幅在午後由3.6%擴大至最多9.6%，收市升8.51%報13.52元，內媒收市後引述公司消息稱，該公司在ChatGPT領域有豐富應用場景，亦有龐大數據支持，未來將加大相關投入，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）亦傳正研發的相關消息。A股升勢延伸至高性能運算概念，多隻雲計算概念股、晶片股急升。

ChatGPT在炒作熱潮引來官方降溫，《證券時報》發表評論文章指，ChatGPT成為討論焦點後，沾親帶故的股票都在上漲，相同情况其實經常上演，2016年AlphaGo打敗韓國棋手後，人工智能相關概念股猛炒，但現在已經銷聲匿跡。文章指不少新生事物沒有產業化，或需更長時間驗證，並警告有資金炒作虛假概念，呼籲投資者切勿跟風。

ChatGPT等聊天機械人可為企業帶來多少利潤，仍是未知之數，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，投資者開始關注技術的實際用途和如何盈利，若百度如微軟（美：MSFT）加入搜尋器應用，未必能直接產生收入，技術變現能力或弱於阿里巴巴和騰訊。另外，雖然百度擁有較強人工智能技術，但過去項目執行能力較弱，市場關注百度實際推出的產品能力，和往後的產品研究進度。

焦點料轉向實際用途盈利

經過一輪炒作後，馮宏遠指公司投入AIGC，股價就能急炒的階段已過，雖然資金仍可能尋找未升概念股，但升勢不會太多太長。雖然相關技術較年半前同樣引述投資熱潮的元宇宙更有用途，不過距離可精準地用作商業應用還有數年時間，不能期望即時為企業產生盈利。

相關字詞﹕人工智能聊天機械人 馮宏遠 百度 人工智能 港股

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