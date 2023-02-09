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周顯 投資二三事

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周顯：勁加煙稅 私煙販子得益

【明報專訊】煙稅是一個有趣的經濟學問題，因為這牽涉到兩個互不相干，甚至有點互相矛盾的目的：一是政府希望多攢點錢、多收點稅；二是政府希望更多人戒煙、更少人吸煙。

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