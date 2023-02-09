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經濟
2023年2月9日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
AI概念續熱 知乎接力炒高四成 問答社區模式合相關技術 百度為股東
科技股拖累 恒指跌15點
高盛：百度AI領先內地同儕
大摩料今年樓價反彈一成
惠譽上調中國經濟預測 今年料增5%
內地酒企國台 擬來港上市集39億
百勝今年目標淨增長逾1100店 視乎疫情復蘇 未提同店銷售增長指引
國泰飲食料年底供餐量回到疫前
外派僱員宜居城市 港排92
友邦調查：近半港人擬外遊 平均花2.3萬
登輝控股研拓中東美國市場
周焯華檢察院同上訴
微軟推附AI搜尋引擎瀏覽器 整合ChatGPT技術 挑戰Google龍頭地位
鮑威爾指利率或超預期 預示抗通脹成「持久戰」
UBER季收增五成 勝預期
張兆聰：現價估值合理 贛鋒有力再升
技術取勝：太古A宜重返68元之上
劉思明：油價反彈 留意三桶油
周顯：勁加煙稅 私煙販子得益
湯文亮：說不出口的硬道理
長實新地會德豐爭小蠔灣1期 最高估值66億 近9年來港鐵收標數目最少
長實市建局賢居里項目中標價高次標兩成
弦岸開放式戶205呎起 最快本月上樓書
LP10變相加價 54伙餘貨削1%優惠
漾日居多按銀主盤4900萬沽 實呎2.98萬 低市價5%
筲箕灣前凱施餅店舖4800萬沽
葉創成：澳能江門建鋼材加工廠 迎北都商機
澳門博彩業轉旺 工程需求料回升
技術取勝：太古A宜重返68元之上
【明報專訊】聯想短線或再上試7元關（圖）
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