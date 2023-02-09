百勝今年目標淨增長逾1100店 視乎疫情復蘇 未提同店銷售增長指引

明報記者 蕭嘉聰

百勝中國昨先升後回穩，收市報480元升2%。集團首席執行官屈翠容指出，旗下位於交通樞紐和旅遊景點的門店復蘇良好，西安、長沙等二線城市在內地旅遊帶動下也有不俗表現，加上更多人回鄉過年，較低線城市的生意逐漸回復，但比起2019年即疫情前仍有一定距離。

推高性價比產品 保毛利表現

她強調，今年農曆新年時間較長，需與2月合併來看，而且在宏觀經濟不明朗之下，更重要的是農曆新年後客人會否繼續消費。

客人消費更審慎的情况下，集團會以「組合拳」方式推出高性價比的新產品，精準投放資源至「瘋狂星期四」及「周末瘋狂拼」等營銷活動，同時保持毛利表現。

屈翠容又稱，今年難以提供同店銷售增長指引，需視乎疫情復蘇情况，但會配合市場需求作多手準備。另外，集團疫情期間推出預包裝產品業務，她指去年預包裝業務增長高達50%，雖然佔比不大但很有潛力，亦為生意帶來更多韌性。現時市民周末亦傾向留在家中消費，未來將會繼續發展相關業務。

去年賺4.42億美元 按年跌55%

截至去年底百勝中國共有12,947間門店，全年淨新增1159間門店，今年目標淨增加1100至1300間門店。

集團首席財務官楊家威表示，肯德基仍佔新增開店最大部分，料整體資本開支約7億至9億美元，對開設新門店的目標有信心，未來繼續傾向開設中小型門店，更適合提供外賣服務。

集團去年全年賺4.42億美元，按年跌55%，主要受經營利潤下跌所影響。餐廳利潤率為14.1%，按年跌0.4個百分點，主要受同店銷售下降，原材料和工資成本上漲以及騎手成本增加所拖累。