大摩料今年樓價反彈一成

予新地嘉里新世界「跑贏大市」評級

獲摩根士丹利看好的三隻股份，昨日股價全數上升，當中以嘉里建設升幅最大，達到3％，收報20.6元，新地及新世界發展則分別升1.63％及1.91％，收報112.3元和24元。

大摩最新的報告指出，香港樓價自從於高峰下跌18％，已自去年12月以來，低位反彈2％。在獲得成交量、氣氛、息率見頂及與內地通關等利好因素支持下，大摩料香港樓價會按年升10％，比早前預期的5%升幅更多。同時估計零售銷售增幅會達15％，比原預期的9％為多。另外，訪港遊客有望到今年12月時，回復至相當於2018年的70％水平。但是寫字樓租金走勢則仍將保持呆滯。

即使地產股股價已經由低位反彈15%，但該行指出，由於地產股相對資產淨值折讓50%，因此料市場仍然會對地產股的估值繼續重新評估。該行調升新世界評級至「跑贏大市」，亦將信置（0083）的評級由「跑輸大市」調高至「大市同步」。

資產折讓50% 料有重估

另摩根士丹利又分別調低領展（0823）及太古地產（1972）的評級至「大市同步」及「跑輸大市」。該行亦上調新地、嘉里建設及新世界發展的目標價至124元、28元及26元，分別較撰寫報告時的2月7日有11%、39%及10%升幅。