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經濟
2023年2月8日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
百度加入AI機械人大戰 炒高15% 將推中國版ChatGPT產品 撼微軟Google
話你知：ChatGPT可答問題 有撰寫論文小說能力
搜尋器功能 料暫難被取代
港股終止3連跌 現終極黃金交叉
比亞迪研歐自建工廠 未擬購車廠
內媒指抖音3月推外賣服務
軟銀再減持商湯套逾1.38億
東港城複式1840萬成屋苑樓王 錦繡花園洋房1380萬易手 高估價4%
柏傲莊2房租2.35萬 較去年底預租彈7%
海璇推6伙周六起招標
麗豪航天城酒店開幕 1208間房迎通關
宏安7100萬沽油塘工廈一籃子物業
寶勒巷舖4500萬沽 5年蝕818萬
永安盈警 預告去年蝕逾3億 投資組合帳蝕2億 百貨本業料虧損2160萬
去年股市動盪 上市公司股票投資現帳面虧損
德勤料下財年政府有盈餘 籲派消費券
保聯料通關帶動內地客來港買壽險
吉利上月銷量按年挫三成
河南省：鄭州開封為試點 探索現房銷售
中燃擬分拆增值業務 料集資至少39億
珠海萬達商管傳次季來港上市
軟銀願景基金單季蝕392億 持數百家初創 受累科企估值低迷
儲局官員連環放鷹 料利率峰值高預期
波音擬今年裁2000人 主要涉財務人事部門
張兆聰：ChatGPT需強勁硬件 中芯未升可吼
涂國彬：美匯美息轉升 金價失誘因向上
技術取勝：潤電完成整固後可再上
劉思明：大巿縮量整固 機械人聊起百度股價
周顯：要賭企再擲千億不實際
湯文亮：新樓今年求量 明年求價
SILVERSANDS與海為伴 環抱山巒
須步行往港鐵烏溪沙站 或搭小巴去大學站
基金特區：中國復常 安聯看好科網內需股 泰股料受惠重新開放旅遊業
周顯：要賭企再擲千億不實際
【明報專訊】澳門政府批准6間博企10年新賭牌，要求它們投資1188億元，問題在於，以今時今日的氣候，它們真能做到嗎？
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