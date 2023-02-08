儲局官員連環放鷹 料利率峰值高預期

博斯蒂克此前表示，上周公布強勁的就業數據，令美聯儲的利率峰值可能比預期高。他的基本預測仍然是利率峰值在5.1厘左右，與政策制定者在12月預測的中值一致，並在明年仍保持在這水平。不過他不排除美聯儲在3月和5月，各加息四分之一厘後，額外再加息0.25厘。他亦不排除一次過加息半厘的可能性。

澳洲加息0.25厘 預告續出手

市場等待美聯儲主席鮑威爾凌晨講話，為利率前景透露更多端倪。美股3大指數早段微跌。受惠於能源價格飆升，英國石油公司（英：BP）2022年淨利潤達277億美元，較2021年增長超過1倍創新高，並將股息提高10%至每股6.61美仙。

此外，澳洲央行昨宣布加息四分之一厘，將關鍵利率上調至3.35厘，是2012年9月以來最高水平，並預告仍需繼續加息遏抑通脹。由於議息聲明移除了去年有關「不預設利率路徑」的表述，部分市場人士解讀為央行暗示不會暫停加息。在去年12月的貨幣政策會議，澳洲央行政策委員對可能暫停加息進行討論。最新政策立場似乎比預期鷹派，刺激澳元兌美元曾漲1%，高見0.6951，兌港元曾漲至5.45，其後升幅收窄。

澳洲央行最新預計，通脹要至2025年中，才會回落至3%的通脹目標上限水平。貨幣市場定價預示，澳洲基準利率將在今年中達到3.9厘的峰值，高於經濟學家預期的3.6%。

（綜合報道）

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