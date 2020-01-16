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軟銀願景基金單季蝕392億 持數百家初創 受累科企估值低迷

【明報專訊】受科技企業估值低迷影響，持有數百家初創企業股份的軟銀集團（日：9984）旗下願景基金部門（包括兩隻願景基金及拉美基金等）連續第4個季度錄得虧損。在截至12月底的第三財季，願景基金部門虧損6600億日圓（約392億港元），軟銀集團整體虧損為7834億日圓（約465億港元），分析師原預期可獲2059億日圓（約122億港元）的利潤。雖然投資持續虧損，軟銀集團透露，願景基金2（Vision Fund 2）仍有約65億美元可用於新投資，倘現有資金耗盡，將考慮擴大願景基金2的規模，又或啟動第三隻願景基金。

此外，軟銀重申，計劃在今年底前為旗下晶片設計公司安謀（ARM）進行首次公開募股（IPO）。Redex Research分析師Kirk Boodry指出，全球股市疲軟仍是軟銀的主要風險，倘科技市場持續疲軟，導致安謀的IPO計劃大幅推遲，將繼續損害軟銀前景。

推動ARM年底前上市

分析指出，軟銀重啟投資活動的關鍵之一，在於安謀IPO成功。軟銀集團創辦人孫正義此前表明，將專注於推動安謀上市，並期望這將會是歷來規模最大的晶片企業IPO。受智能手機專利費等推動，安謀上季收入按年增長28%至7.46億美元。

不過由於市場近期對晶片的需求轉弱，晶片股受壓。此外，投資者當前對大型IPO的興趣減弱，而軟銀投資組合中的許多初創也在裁員或縮減業務，以應對市場需求轉弱。由於科技初創估值低迷，軟銀集團為科技初創持股的減值，超越軟銀持有的上市企業股票的溫和復蘇。

軟銀全球顧問公司（SoftBank Global Advisers）執行事務合伙人Navneet Govil表示，由於就業市場、貨幣政策路徑，以及企業盈利仍存在很大不確定性，軟銀仍將繼續採取防守，致力保持彈性。

根據最新的財報，軟銀於2017年推出的第一隻願景基金，其896億美元的投資帶來110億美元的收益，收益率為12%。但2019年成立的願景基金2，其499億美元的投資虧蝕了167億美元。值得注意的是，軟銀集團僅持有獲盈利的第一隻願景基金的三分之一，而錄得虧損的願景基金2卻主要由軟銀擁有。

軟銀投資阿里錄估值虧損563億

軟銀的新投資幾乎完全暫停，上季僅向少數幾家初創公司投入不到3.5億美元的資金，與其過去5年半超過1440億美元的風投規模相比，相形見絀。不過軟銀集團財務總監後藤芳光強調，軟銀仍有充足的資金，在適當的時機採取進攻。軟銀集團預期，隨着中國放寬防疫措施，加上對科技行業的限制有所放寬，令中國市場的前景改善。

軟銀作為阿里巴巴 （9988）的最大股東，在去年8至9月提前實物結算2.42億阿里ADR（美：BABA）預付遠期合約，變相減持。軟銀對阿里的投票權降至20%以下，因此阿里不再是其聯營公司。不過直至第三財季末，由於阿里股價下跌，軟銀對阿里的相關持股錄得未實現估值虧損9480億日圓（約563億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

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