經濟

河南省：鄭州開封為試點 探索現房銷售

【明報專訊】據內媒《大河財立方》報道，河南省住房和城鄉建設工作會議昨日（7日）在鄭州召開，會上通報了2023年重點工作。會議明確，今年將進一步規範商品房預售資金監管，逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷售。

支持房企轉型城市綜合服務運營商

報道指出，將推動房地產企業做強一批、整合一批、轉型一批、出清一批，支持房地產企業向商業、文化、旅遊、物業管理、住房體檢、住房養老等延伸，由開發商向城市綜合服務運營商轉型。

此外，在保交樓、化風險方面，會議上提出，圍繞第一批專項借款項目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目標，發揮「一樓一策一專班一銀行」機制作用，以周保月、以月保季、以季保年，確保按時間節點完成目標任務。

內地早在2016至2018年便曾在樓市過熱之際，在深圳、南京、蘇州、杭州等地推出現房銷售試點，但往往因為土地拍賣遇冷，影響地方政府財政收入，最終被倒逼取消現售試點。

中銀證券曾提出，問題根源不在預售制度本身，而在於監管執行上。部分地方層在監管賬戶對於各建設資金使用節點的放款標準沒有有效執行，令資金遭到挪用，未來方向加強資金監管是短期重點工作之一，長期循序漸進完成從預售到現售的過渡。

相關字詞﹕預售制度 內房 保交樓 現房銷售

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