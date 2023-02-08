經濟

保聯料通關帶動內地客來港買壽險

【明報專訊】本港與內地全面通關，香港保險業聯會主席黃子遜期望，可帶動內地訪客來港購買壽險的業務回歸，香港保險產品保障範圍較寬、提供選擇較多，服務亦較佳，為過去吸引他們來港投保的原因。內地客戶需安排親身來港，並因應自身和家庭需要尋找合適產品，預期銷售數字需要3至6個月後會有較明顯回升，但能否回復疫情前水平仍要觀察。

成立智庫 研吸納培訓人才

過去嚴格的防疫限制，亦影響本港財險公司承接海外保障業務。香港是大型外資險企的區域辦公室，除了有相關業務人才，亦有較大權限承保海外保障保單，保聯副主席李紫蘭表示，本港防疫較嚴格期間，不少險企在新加坡另設區域辦公室，部分員工因為造訪區內客戶較方便而移駐新加坡，令一些保單改在新加坡承保。現時本港已放寬大部分防疫限制，保聯行政總監劉佩玲表示對業務回歸本港有信心，開拓海外業務也是本港業界的重點工作。

人才流失也是本港保險業面對的挑戰，劉佩玲指出，業界去年進行調查，顯示保險內勤部門空缺率有一成至兩成，相對以往只有數個百分點。人手較缺乏的職位為精算、理賠、資訊科技、財務等職位，因為相關技能在外地也能通用，易為其他市場吸引。業界已成立智庫，研究吸引人才和本地培訓方案，而疫情限制放寬，有助帶動不少人才回來。業界今年亦會積極對外推廣，讓跨國險企考慮重新將人手配置在港。

就保單持有人保障計劃諮詢業界

政府去年底再次就保單持有人保障計劃，進行3個月諮詢，賠償限額在原有建議的100萬元以外，新增200萬元和400萬元方案。

劉佩玲表示，業界暫未對金額設有立場，保聯稍後會向業界諮詢。她指出，計劃在金融海嘯後提出，距今保險業引入風險為本資本制度、新會計準則等措拖，監管要求已較以往提高，險企出現財務不穩健的機率降低，計劃作用未必如2008年時重要，認為政府作出決定時，應一併考慮以上因素。

相關字詞﹕保單持有人保障計劃 內地訪客保險 全面通關 人才流失 保險 保險業聯會

上 / 下一篇新聞

百度加入AI機械人大戰 炒高15% 將推中國版ChatGPT產品 撼微軟Google
百度加入AI機械人大戰 炒高15% 將推中國版ChatGPT產品 撼微軟Google
話你知：ChatGPT可答問題 有撰寫論文小說能力
話你知：ChatGPT可答問題 有撰寫論文小說能力
搜尋器功能 料暫難被取代
搜尋器功能 料暫難被取代
港股終止3連跌 現終極黃金交叉
港股終止3連跌 現終極黃金交叉
比亞迪研歐自建工廠 未擬購車廠
比亞迪研歐自建工廠 未擬購車廠
內媒指抖音3月推外賣服務
內媒指抖音3月推外賣服務
軟銀再減持商湯套逾1.38億
軟銀再減持商湯套逾1.38億
東港城複式1840萬成屋苑樓王 錦繡花園洋房1380萬易手 高估價4%
東港城複式1840萬成屋苑樓王 錦繡花園洋房1380萬易手 高估價4%
柏傲莊2房租2.35萬 較去年底預租彈7%
柏傲莊2房租2.35萬 較去年底預租彈7%
海璇推6伙周六起招標
海璇推6伙周六起招標
麗豪航天城酒店開幕 1208間房迎通關
麗豪航天城酒店開幕 1208間房迎通關
宏安7100萬沽油塘工廈一籃子物業
宏安7100萬沽油塘工廈一籃子物業
寶勒巷舖4500萬沽 5年蝕818萬
寶勒巷舖4500萬沽 5年蝕818萬
永安盈警 預告去年蝕逾3億 投資組合帳蝕2億 百貨本業料虧損2160萬
永安盈警 預告去年蝕逾3億 投資組合帳蝕2億 百貨本業料虧損2160萬
去年股市動盪 上市公司股票投資現帳面虧損
去年股市動盪 上市公司股票投資現帳面虧損
德勤料下財年政府有盈餘 籲派消費券
德勤料下財年政府有盈餘 籲派消費券
吉利上月銷量按年挫三成
吉利上月銷量按年挫三成
河南省：鄭州開封為試點 探索現房銷售
河南省：鄭州開封為試點 探索現房銷售
中燃擬分拆增值業務 料集資至少39億
中燃擬分拆增值業務 料集資至少39億
珠海萬達商管傳次季來港上市
珠海萬達商管傳次季來港上市
軟銀願景基金單季蝕392億 持數百家初創 受累科企估值低迷
軟銀願景基金單季蝕392億 持數百家初創 受累科企估值低迷
儲局官員連環放鷹 料利率峰值高預期
儲局官員連環放鷹 料利率峰值高預期
波音擬今年裁2000人 主要涉財務人事部門
波音擬今年裁2000人 主要涉財務人事部門
張兆聰：ChatGPT需強勁硬件 中芯未升可吼
張兆聰：ChatGPT需強勁硬件 中芯未升可吼
涂國彬：美匯美息轉升 金價失誘因向上
涂國彬：美匯美息轉升 金價失誘因向上
技術取勝：潤電完成整固後可再上
技術取勝：潤電完成整固後可再上
劉思明：大巿縮量整固 機械人聊起百度股價
劉思明：大巿縮量整固 機械人聊起百度股價
周顯：要賭企再擲千億不實際
周顯：要賭企再擲千億不實際
湯文亮：新樓今年求量 明年求價
湯文亮：新樓今年求量 明年求價
SILVERSANDS與海為伴 環抱山巒
SILVERSANDS與海為伴 環抱山巒
須步行往港鐵烏溪沙站 或搭小巴去大學站
須步行往港鐵烏溪沙站 或搭小巴去大學站
基金特區：中國復常 安聯看好科網內需股 泰股料受惠重新開放旅遊業
基金特區：中國復常 安聯看好科網內需股 泰股料受惠重新開放旅遊業