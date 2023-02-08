去年股市動盪 上市公司股票投資現帳面虧損

近年市場上着力將公司庫存現金用於證券及債券投資而有名的，非劉鑾雄家族的華人置業（0127）莫屬，最高峰時持有內房正股及債券價值過百億元，後來因為手上組合重中之重的中國恒大（3333）股價急跌，致投資組合大幅貶值。除了華置、永安國際及永義國際（1218）等因為長期參與證券買賣之外，市場上亦不乏持有鉅額證券持倉大戶，當中包括九倉置業（1997）及九龍倉（0004）等一系公司最為矚目。九置、九倉及海港企業（0051）在截至去年底中期業績，帳面上分別持有127億元、548億元及31.78億元投資組合，共高達706.78億元，幾乎為全港上市公司之最。

九倉系投資組合逾700億

耀才證券研究部總監植耀輝指出，很多上市公司均參與股票投資，隨着去年受到市况大幅波動影響，料類似永安國際發出盈警的情况陸續有來。不過，這只屬帳面波動，因此不致太影響上市公司的「賣相」。