經濟

宏安7100萬沽油塘工廈一籃子物業

【明報專訊】工廈買賣活躍，宏安集團（1222）及位元堂（0897）聯合宣布，以7100萬元售出位於油塘高輝道13號寶城工業大廈11樓全層及一個車位，物業實用面積1.96萬方呎，附設19,450方呎天台，呎價約3.62萬元，售出上述物業後，所得淨額將用作償還位元堂的銀行貸款及一般營運資金。資料顯示，宏安集團及位元堂在1992年12月以780萬元購入，持貨逾30年，帳面大賺6320萬元或8.1倍。

逾30年勁賺6320萬元

由亞洲地產主席蔡志忠持有的新蒲崗三祝街10號「迷你坊MINI CUBE」，早前推出市場放租。利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜表示，項目推出數層樓面招租，以全層面積約1.18萬方呎計，月租約16萬元，呎租13.6元起；另一個面向新蒲崗大有街的地廠單位，面積約6000方呎，租金約28萬，呎租46.7元起。

內地資金1750萬入市南商金融新中心

迷你坊MINI CUBE前身為正華工業大廈，由資深投資者蔡志忠持有，全幢物業耗資4000萬元重新設計及翻新，已更換大堂、電梯、電力及消防設備等。鍾氏續稱，受沙中線及啓德區發展帶動下，區內人流日增，加上通關後經濟逐漸復常，不少企業將會重新出發，對工商物業需求殷切。

另新世界（0017）長沙灣南商金融創新中心，獲內地資金逾1750萬元購入高層戶，面積約1118方呎，呎價約1.56萬元。項目在通關前後，共錄8宗成交，套現近1.5億元。

相關字詞﹕新世界 南商金融創新中心 迷你坊MINI CUBE 蔡志忠 位元堂 宏安集團

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