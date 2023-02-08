宏安7100萬沽油塘工廈一籃子物業

逾30年勁賺6320萬元

由亞洲地產主席蔡志忠持有的新蒲崗三祝街10號「迷你坊MINI CUBE」，早前推出市場放租。利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜表示，項目推出數層樓面招租，以全層面積約1.18萬方呎計，月租約16萬元，呎租13.6元起；另一個面向新蒲崗大有街的地廠單位，面積約6000方呎，租金約28萬，呎租46.7元起。

內地資金1750萬入市南商金融新中心

迷你坊MINI CUBE前身為正華工業大廈，由資深投資者蔡志忠持有，全幢物業耗資4000萬元重新設計及翻新，已更換大堂、電梯、電力及消防設備等。鍾氏續稱，受沙中線及啓德區發展帶動下，區內人流日增，加上通關後經濟逐漸復常，不少企業將會重新出發，對工商物業需求殷切。

另新世界（0017）長沙灣南商金融創新中心，獲內地資金逾1750萬元購入高層戶，面積約1118方呎，呎價約1.56萬元。項目在通關前後，共錄8宗成交，套現近1.5億元。