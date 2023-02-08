麗豪航天城酒店開幕 1208間房迎通關

預訂套房享100%回贈

項目設有不同主題客房，包括賽車歷險、冰雪城堡、海盜奇遇、海底世界、積木層層疊、森林探索等，賓客亦可選擇設有露台的Cabana客房，舉辦聚會或燒烤派對。酒店客人於3月31日前透過麗豪航天城酒店官方網站預訂住宿計劃，均可享額外九二折。

另外，同時由即日起至2月28日，客人透過酒店官方網站預訂豪華套房（每晚2500元），即可享用與房價相同的餐飲消費額回贈。

與11SKIES無縫連接

麗豪航天城酒店毗鄰香港國際機場，與亞洲國際博覽館及全港最大型的一站式零售餐飲娛樂商業區11SKIES無縫連接，經行人天橋步行前往只須兩分鐘。酒店以中國傳統「五行」概念為主軸，將金、木、水、火和土元素融入酒店每個角落。

酒店其中一大亮點為風景優美的天際平台，可全方位欣賞大嶼山景致，更設有天際健身區、天際跑步徑和有機農場等康樂設施，並設有酒吧。酒店共有5間適合大人和小朋友盡情享樂的遊戲室，以及室外游泳池、自駕遊計劃、登山導覽團，以及度身訂製的瑜伽和冥想活動。