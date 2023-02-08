經濟

海璇推6伙周六起招標

【明報專訊】受通關帶動，近日新盤市場屢錄多宗豪宅成交，而正準備推出屯門NOVO LAND新一期的新地（0016），突推已屆現樓的北角海璇新一批大單位，並於本周六起招標。

海璇最新銷售安排，項目剛加推6伙全新單位，全部位於首度推出的第5座，分別為6、10、16樓A、B室，實用面積1488至1602方呎，全為4房雙套連工人套房間隔，並附設私人升降機大堂，有關單位將於本周六起、每日下午2時到5時招標3小時，最後截標日期為今年6月30日。

INNOVALE 2期周六推售82伙

恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE 2期，亦於本周六進行新一輪銷售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE開售以來一直成為市場焦點，踏入2月短短一周共沽33伙，隨着內地與香港正式通關，項目2期公布銷售安排3號，將於本周六進行新一輪銷售82伙，單位戶型涵蓋開放式至3房，實用面積228至501方呎，折實平均實呎14,883元。最低售價為C座1樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實約333萬元，實呎14,611元，而最低呎價為C座1樓18室，實用面積477方呎，2房1套間隔，折實611.5萬元，折實實呎13,681元。

另外，信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日連沽2伙1房戶，其中6座15樓B室，成交價1231.2萬元，以實用面積490方呎計，實呎25,127元；而3A座27樓B室，實用面積同為490方呎，成交價1484.9萬元，實呎30,305元。信置同系觀塘凱滙亦沽1伙，為5座47樓J室，實用面積391方呎，1房間隔，成交價839萬元，實呎21,458元。

另VMS鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰，連續3日錄得成交，昨日售出的1伙位於東翼17樓B室，實用面積439方呎，屬2房開放式廚房間隔，以973.5萬元成交，實呎22,175元。

相關字詞﹕新盤推售 新盤成交 維港滙 海璇 恒地 新地

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