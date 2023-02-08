柏傲莊2房租2.35萬 較去年底預租彈7%

歐偉基又稱，屋苑昨日連錄3宗租賃成交，其中柏傲莊I第3B座高層A室，實用面積550方呎，2房間隔，以月租2.35萬元租出，實用呎租約42.7元。業主2020年約1075萬元一手購入，租金回報約2.6厘。同類單位去年12月正式收樓前的預租階段，月租約2.2萬元，即現時月租較當時高約7%。

維港1號本月暫錄4宗租賃

同屬近期入伙的啟德維港1號租賃交投亦活躍。香港置業高級營業經理吳仁傑表示，屋苑上月共錄約18宗租賃成交，本月暫錄4宗，最新為1B座低層C室，實用面積460方呎，2房間隔，僅放盤約9天即獲租客以1.6萬元承租，實用呎租約34.8元。業主2021年7月以約1080.8萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

至於荔枝角老牌屋苑美孚新邨，則錄低市價租賃成交。香港置業市務經理（銷售）王英傑稱，屋苑3期吉利徑6號高層B室，實用面積717方呎，3房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租約25.1元，低市價約10%。原業主2017年6月約912萬元購入，租金回報約2.4厘。