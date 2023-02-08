經濟

東港城複式1840萬成屋苑樓王 錦繡花園洋房1380萬易手 高估價4%

【明報專訊】在內地與本港全面通關及美國加息放緩等利好消息下，二手市場除交投急增外，樓價亦見明顯反彈，大型屋苑更錄得近期難得的破頂成交。樓齡約26年的港鐵坑口站東港城，一個頂層複式連天台及平台戶，新近以1840萬元易手，成交價創屋苑新高，榮膺屋苑樓王。此外，元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，亦錄得近期罕見高過銀行估價成交個案。

利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，將軍澳本月暫錄近80宗二手成交，東港城創新高成交單位為8座特色戶，實用面積1075方呎，連84方呎平台，以及內置樓梯通往758方呎天台，3房1套連工人房間隔，並附約200萬元裝修，業主原以2180萬元放盤，經議價後減340萬元或約16%，以1840萬元沽出，實呎約17,116元。原業主2017年1580萬元購入，帳面獲利260萬元或約16%。屋苑對上最高成交價為2019年成交的5座連平台複式戶，單位實用892方呎，當時以1800萬元易手，實呎20,179元，是次成交價較之略高40萬元或2%，但呎價則低約15%。

新港人1160萬入市香島2房半戶

此外，中原副分區營業經理羅偉蓮表示，元朗錦繡花園本月暫錄約4宗成交，最新錄得荔枝南路單號屋，實用面積1036方呎，連約1172呎花園，以1380萬元沽出，實呎13,320元。資料顯示，是次成交價比銀行估價1323萬元高逾4%。原業主於1990年以37萬元買入上址，持貨約33年，帳面獲利約1343萬元或約36倍。

新香港人亦持續入市。美聯高級區域經理周永業表示，筲箕灣香島3座中層F室，實用面積695方呎，2房連儲物間隔（俗稱「2房半」），以1160萬元易手，實呎16,691元；買家具內地背景，為剛獲香港永久居民身分證的新香港人；原業主2017年以1214.5萬元一手購入，帳面蝕約54.5萬元或4.5%，若連使費料實蝕約110萬元或9%。

另外，美聯高級區域營業董事彭文浩表示，上月九龍站一帶錄約21宗二手成交，踏入本月首6日則錄4宗，擎天半島佔2宗，其中屋苑2座高層F室，實用面積1058方呎，3房1套連工人套間隔，望昂船洲海景，以2780萬元易手，實呎26,276元。原業主2003年9月557.8萬元一手購入，帳面獲利2222.2萬元或近4倍。

凱滙不足一周錄3宗二手成交

中原高級分行經理王能稱，觀塘凱滙本月首6天連錄3宗二手成交，最新為2座高層A室，實用面積860方呎，3房1套連工人套房間隔，以1687萬元成交，實呎19,616元。原業主2018年約1675萬元一手購入，帳面獲利12萬元，連同購入時發展商優惠，料是次屬獲利個案。

明報記者

相關字詞﹕樓王 錦繡花園 東港城 價量齊升 高於銀行估價成交 複式單位 新香港人 樓市回升

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