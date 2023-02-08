搜尋器功能 料暫難被取代

「需提供10倍更好體驗」

大摩分析師稱，必須關注新興搜尋器或會打破用戶使用現時搜尋器的黏性。以百度截至去年第三季每月活躍用戶（MAU）達6.34億戶，按年升5％，相信用戶有一定程度的搜尋習慣。人工智能聊天機械人剛踏入發展階段，該行認為目前仍是太早去考慮如何結合用戶搜尋活動和人工智能聊天機械人、公司如何將該服務變現、相關廣告收入及市場佔有率等。

大摩又指，百度推出中國版人工智能聊天機械人，將展示百度在人工智能研發能力。該行又指，該項新興服務與百度雲業務戰略方針方向一致，可達到雲業務中長期增長，並繼續領跑行業。該行以拆散百度主業及攜程（9961）及愛其藝（美：IQ）持股的估值綜合計算，維持百度ADR（美：BIDU）150美元目標價，以及「與大市同步」投資評級。 百度美股周一收報142.82美元。