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2023年2月7日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
近萬伙細單位去年落成 34年新高 佔整體私宅落成量近半 港人愈住愈細
上月僅1項目45伙申預售 近一年最少
睿峰兩日沽5伙 兩房呎價2.2萬
維港‧星岸實呎破5萬 創二手新高
醫療中心租亞士厘21半層迎內地客
仲量聯行指發展商 競投豪宅地意欲減
加息憂慮重臨 港股挫438點守21000 科網股領跌 北水連續5日走資後終撈貨
洪灝稱資金意外流出 籲勿忽略獲利平倉衝動
金管局：拆息料升 難言P已見頂
調查：18%中小企指銀行收緊放貸
渣打上調港今年GDP增長預測至3.2%
中海外綠城1月銷售跌10% 融創大減74%
中銀：70%港人對大灣區金融產品有需求
虛擬資產平台 不准孖展借貸 證監最快月底發諮詢文件
證監招聘難 初級專業流失率18%
中國網企收入10年來首錄下跌
實德料澳門全年賭收 可重回疫前六成
伙沙特證交所簽備忘 港交所料鋪路吸阿美
iPhone 14內地減價最多10% 料蘋果授權經銷商促銷 提升市場份額
PC需求轉弱 戴爾擬裁6650人
日媒指雨宮或掌央行 政府指消息不實
張兆聰：玖紙趁盈警後調整可小注
劉宇亮：恒指獲利回調 20200有支持
梁天卓：潔淨空氣提升學童成績
何民傑：金價有望兔年彈起
技術取勝：港交所325元有承接
瑞士研火車軌中間鋪光伏電板
劉思明：港股調整短期到位 有利反彈
周顯：今年樓巿貨多價不爽
湯文亮：流浪氣球乃苦肉計？
技術取勝：港交所325元有承接
【明報專訊】普拉達宜守50元（圖）
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