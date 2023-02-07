日媒指雨宮或掌央行 政府指消息不實

立場鴿派 日圓跌至132.6

在財務大臣鈴木俊一等官員澄清消息不實後，日圓跌幅曾收窄至131水平，至昨晚再次回落至132.6，創1月12日以來低位。每百日圓兌港元跌穿6算。

《日經新聞》援引執政聯盟官員的消息稱，政府正處於確定央行行長提名的最後階段。

日本首相岸田文雄昨表示，將繼續考慮央行行長的最佳人選，暗示尚未作出最終決定。

不過日圓偏軟反映部分投資者仍認為雨宮可能繼任。與此同時，日本10年期國債孳息率昨仍逼近0.5厘上限，反映無論誰人繼任，部分交易員也不願放棄對日本央行調整寬鬆政策的押注。

黑田東彥將於4月8日任期完結。日本政府正與執政黨等推進協調工作，計劃在2月內向日本國會提交央行行長及兩名副行長在內的繼任人選方案。日本央行行長的提名獲參、眾兩院通過後，由日本政府任命，任期為5年。

（綜合報道）

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