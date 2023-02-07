iPhone 14內地減價最多10% 料蘋果授權經銷商促銷 提升市場份額

蘋果多個內地經銷商自周日起為iPhone 14系列減價促銷。以京東商城為例，iPhone 14 Pro系列限時搶券可減800元（人民幣，下同），優惠限期直至2月15日。蘇寧易購官網也為iPhone 14系列提供領券優惠，購買14 Pro系列產品滿7900元，領券後可減800元；購買14 Plus產品滿6999元，領券後也可減800元；購買普通iPhone 14滿5999元，領券後可減600元。不過，截至周一，蘋果官網和淘寶的蘋果官方旗艦店的iPhone 14價格未有變動，例如14 Pro（128GB版本）售價仍然由7999元起。

上季大中華收入出貨量齊跌

此外，《中國證券報》記者在深圳走訪多家蘋果授權的線下門店，發現深圳華強北順電蘋果授權店的iPhone 14 Pro系列最多減價650元，而深業上城蘋果授權經銷商SUNPIE的iPhone 14 Pro系列減價700元。業內人士分析稱，上述商戶是蘋果授權經銷商，減價促銷或是蘋果授權。目前中國手機市場競爭激烈，相信蘋果手機減價是為了搶佔更大的市場份額。

蘋果在截至去年12月底的2023年首財季，iPhone業務收入為657.75億美元，按年下降8%。至於蘋果大中華區第四季整體收入為239.05億美元，按年跌7%。市場研究機構Canalys的數據顯示，在2022年第四季，iPhone在全球市場出貨量為7320萬部，按年跌11%；在中國市場，第四季iPhone出貨量為1640萬部，按年跌24%。

中信證券認為，iPhone未來的業績增長動力，主要來自Pro和Pro Max高端機型在銷售佔比提升，進而帶動產品的平均售價向上。

擬推更高端更昂貴型號

彭博社的著名蘋果觀察家Mark Gurman的消息稱，蘋果內部討論在目前最高端的Pro和Pro Max型號之上，加入更高端的Ultra型號，最早可能會在明年iPhone 16系列上市時推出。此前Gurman預期，Ultra可能會在2023年取代iPhone 15系列的Pro Max型號。最新消息反映，蘋果希望建立更強大、更昂貴的iPhone型號，售價較9399港元起的14 Pro Max更上一層樓。Gurman預期，新的頂級旗艦型號可能獨享部分功能，例如鏡頭及晶片升級，又或較大的屏幕等。此外，蘋果正計劃讓Pro系列與普通iPhone機型的差異化擴大，吸引消費者升級配置。

蘋果行政總裁庫克上周在財報會議，不排除iPhone價格上漲的可能性。他認為iPhone已成為消費者不可或缺的一部分，令他們可能願意支付更高的價格獲取更好的產品，「我認為人們願意竭力獲取他們所能負擔得起的最好手機產品」。

（綜合報道）

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