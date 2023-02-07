實德料澳門全年賭收 可重回疫前六成

澳門上月賭收達116億澳門元，馬浩文預計本月回落至80億至90億澳門元，「五一黃金周」將可見今年新高，而就中場業務而言，第二季或可回復至2019年高位水平。馬浩文指出，集團旗下1月酒店入住率約為九成多，接近爆滿，展望2月較1月回落約10%。在酒店房價方面，他稱不少酒店會用相對吸引價錢來吸引旅客，當市場恢復及保持興旺時，才有條件逐漸加價。而隨着人流提升，集團旗下賭枱最低投注額以300澳門元為主，以100澳門元起的則有所減少。

千萬比特幣存FTX擬撇帳

集團早前計劃興建十六浦的第三期，將會繼續進行，並就新賭牌規定下調節，惟對投資金額影響不大。另外，馬浩文透露，集團於2021年斥資過千萬買入比特幣（Bitcoin）約23.4單位，惟存於已倒閉的加密貨幣交易所FTX，公司正考慮將該筆投資撇帳。