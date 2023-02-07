證監招聘難 初級專業流失率18%

證監會主席雷添良表示，去年證監會整體人才流失率由2021年的12%輕微回調至11.5%，惟仍高於以往平均4%至5%水平。當中主要為初級專業人士，2021年流失率為25%，去年回順至18%。今年新增4個在虛擬資產監管的職位後，總職位人數為1022人，惟實際工作只有930至950人，反映招聘困難，證監會會積極招聘人手。

去年視察200持牌機構 僅達標2/3

去年長時間請人不足，尤其中低級人員，部分監管工作亦受影響。證監會行政總裁梁鳳儀回應議員提問時透露，去年目標現場視察持牌機構約300間，惟因人手不足，實際只能進行稍多於200次現場視察。

不過，牌照審批工作將程序數碼化，進度未受影響。雷添良亦指，證監會更加大利用科技幫助處理工作，例如與持牌人士溝通以及監察工作等。

雷添良認為，招聘人手是證監會的重點工作，尤其是未來的工作專業化，有需要亦會在海外招聘人手。他承認現時請人較為困難，招聘條件會保持彈性。最近各地放寬防疫措施，香港與內地恢復全面通關，料有助吸引或挽留人才，證監會趁機加快招聘工作。