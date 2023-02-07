虛擬資產平台 不准孖展借貸 證監最快月底發諮詢文件

明報記者 鄺海盈

梁鳳儀出席立法會財經事務委員會會議後表示，虛擬資產交易平台監管機制大部分與現有證券及期貨註冊機構要求相同，特別的要求會在諮詢文件中提出。她舉例，已倒閉的加密貨幣交易所FTX將客戶資產外借，但本港的虛擬資產平台將不可從事借貸活動。不過證監會仍會給予足夠空間，讓海外合規平台來港申領牌照。

外企納互聯互通季內落實

在發展互聯互通方面，梁鳳儀表示，期望為投資者提供更多衍生工具作對冲的互換通機制，可於未來一至兩個月出台。證監會亦正增加合資格股票，包括外國企業納入南向通，以及更多A股公司加入北向通，具體將於第一季度落實。

至於港股通股份增設人民幣櫃枱交易，證監會則與中證監就相關的基礎設施仍在討論當中。梁稱當局正在研究南向通如何可使用人民幣交易，節省成本，惟過程需調整市場設施，亦需要時間。在跨境理財通方面，證監會已與金管局推進一年，並會繼續與中證監、人行及外管局商討，以及理順程序。

去年60券商停牌照 較以往增

去年市况低迷，梁鳳儀稱有見到券商經營困難，每年亦存在結業情况，去年有60多間券商停止牌照，較以往增加，相信主要原因是去年經營環境差，部分經紀錄長期虧損。今年市况反彈、交投量增加，券商亦開始轉型，及為客戶提供更多服務以改善情况。此外，俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度將下月20日實施，她指大部分券商已準備好，證監會亦有向投資者加大宣傳，期望制度順利推出。