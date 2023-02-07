金管局：拆息料升 難言P已見頂

港匯曾低見7.8488 逼弱方保證

年結需求完結加上資金流入本港投資市場，帶動港元拆息自去年12月中急跌，減輕本月初銀行加P壓力。不過昨日1個月港元拆息中止10連跌，回升6.4點子（1厘等於100點子），至2.471厘，其他中期拆息亦有所回升。雖然港美息差自16年最闊水平稍為收窄至2.1厘，不過仍然足夠吸引套息交易。港匯昨日下午最低曾見7.8488，為去年11月以後最接近7.85的弱方兌換保證水平，截至昨晚9時報7.8456，上升16點子（1元等於1萬點子）。

上周五美國公布的就業數據強於市場預期，勞動市場緊張未見紓緩，市場降低美國今年開始減息的預期，美匯指數延續上周五以來的強勢，昨日企穩103點，升至103.115，見近1個月高位，在岸人民幣則在早市幾乎跌至6.8的近1個月低位，截至晚上9時報6.7813，下跌80點子，離岸人民幣則自上周五的6.8水平反彈，上升166點子至6.79。

內房累港銀上季不良貸款微升

此外，反映本港銀行不良貸款的特定分類貸款比率，於去年9月底升至1.19厘，為1997年以來新高，余偉文表示，去年第四季仍會有輕微上升，主要受內房債務問題影響，其面臨壓力仍然存在。展望今年上半年，內地推出政策支持內房，有助穩定貸款質素，加上中港經濟正改善，認為整體情况仍有不確定，需要繼續觀察。

金管局副總裁阮國恒則表示，當局早於5至6年前，已和銀行分析內地高槓桿貸款人的相關風險，必要時要求銀行降低風險承擔。目前銀行的內房貸集中度不高，而且有充足撥備。