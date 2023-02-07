洪灝稱資金意外流出 籲勿忽略獲利平倉衝動

未能突破850周期線

洪灝指出，中國重啟以來，大宗商品價格上漲，油價則下跌，這與一向隨着經濟重啟和復蘇，中國將消費更多石油的論據背道而馳。洪灝認為，似乎股市對於經濟復蘇不日將至深信不疑，大宗商品對是否參與其中游移不定，選擇靜待觀望復蘇的進一步證據。同時，美債孳息率曲線倒掛，但美國就業數據勢頭不減等諸多差異，表明市場正處於一個關鍵節點。此時此地必須確定此輪行情究竟是又一次迴光返照的死貓反彈，還是預示最終經濟復蘇的、真正的趨勢逆轉。

報告提到，思睿專有長期經濟領先指標（LLEI）預示未來數月美國經濟進一步放緩，但也昭示着2022年10月底預測市場底部的意義所在。中國PMI正重回擴張區間，但在岸市場尚未完全雲合風應。估值和中國市值亦表明，去年10月底部確是個長期轉折點。