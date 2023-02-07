睿峰兩日沽5伙 兩房呎價2.2萬

朗濤4房4226萬沽 實呎2.43萬

愛海頌方面，長實再轉陣，昨日更新價單，原計劃招標的12伙，抽出其中8伙高層700餘方呎3房戶，改以價單推售、並再減價；相關單位的舊價單折實價1563.5萬元至1637.6萬元，現最新減價至1300.3萬元至1346.5萬元，減幅16.8%至18%。長實營業部首席經理郭子威表示，推出新價單是回應巿場需要，讓客人更明確掌握價錢；愛海頌維持周五發售，當中18伙以價單發售、4伙招標（之前為10伙發價單賣、12伙招標）。

另市場續錄大額成交，早於2020年下半年已入伙的鷹君（0041）大埔白石角朗濤，售出2座7樓B室，實用面積1739方呎4房戶，成交價4225.8萬元，實呎2.43萬元。市區方面，嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸揚海，透過招標售出1A座27樓B室，實用面積934方呎3房戶，成交價4281.7萬元，實呎4.58萬元。華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德澐璟，售出8座18樓B室，實用面積1185方呎3房戶，成交價3966.7萬元，實呎3.34萬元。

[香港地產]