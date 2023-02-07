上月僅1項目45伙申預售 近一年最少

麗展元朗大旗嶺項目擬上半年推

資料顯示，由本地老牌黃氏家族持有的太子道西296號項目，上月入紙申請預售，項目已命名為「隆敍」，提供45伙，預計落成日期為2025年12月。另外，上月有3個項目獲批預售，共涉1770伙，創3個月新高。獲批預售項目，包括麗展（0488）旗下元朗大旗嶺項目，涉及112伙，預計落成日期為2024年12月。麗展高級副總裁潘銳民接受本報查詢時表示，大旗嶺項目預計今年上半年推出，提供1房及2房戶型，實用面積由264至486方呎，1房戶佔近八成。

已批預售但未推新盤涉近1.4萬伙

另外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2A、2B期已獲批預售，兩期共涉1658伙；新地早前已預告，擬先推第2B期，將短期內上載樓書及開放示範單位，而第2A期有機會緊接第2B期推出，兩盤預計落成日期同為明年5月。

隨着上述1770伙單位獲批預售，截至上月底，全港待批預售單位回落至低於2萬伙水平，錄19,843伙，按月減少1725伙或約8%，屬3個月新低。不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着獲批預售樓花上升，帶動目前累積已批出預售樓花、但尚未發售新盤的單位總數，升至近1.4萬伙的高水平。他預計，現時兩地全面通關，市場回暖，相信發展商將加快推盤步伐。

[香港地產]