近萬伙細單位去年落成 34年新高 佔整體私宅落成量近半 港人愈住愈細

明報記者 林尚民

據差估署最新公布的《香港物業報告（每月補編）》顯示，去年全年整體私樓落成高達21,168伙，較2021年14,386伙增加47%，創2004年錄得26,036伙落成後的18年新高，其中實用面積431方呎以下A類細單位，去年全年落成量9881伙，佔比約46.7%，若以伙數計，為1988年錄得10,880伙後34年最多；而以佔比計，則為2019年48.5%後新高。若計及A至C類單位，即實用面積1075方呎或以下中小單位，去年全年落成量更高達19,595伙，佔整體92.6%，反觀實用面積1076方呎或以上D、E類單位，則有1573伙落成，佔比約7.4%。

新界落成單位 逾半431呎以下細戶

值得一提，若以地區劃分，去年整體私樓落成量中，13,011伙來自新界區，佔整體61.5%，5694伙來自九龍區，佔整體26.9%，餘下2463伙來自港島，佔比約11.6%。新界區落成之單位中，就有6636伙屬A類單位，即去年新界區落成私樓中，有51%屬A類單位，事實上，去年新界區有多個主打迷你戶的新盤落成，如宏安（1243）青衣薈藍、九建（0034）將軍澳海茵莊園等，而有關落成新盤亦已開售。另去年九龍區A類單位落成量有2371伙，佔該區私樓落成量約41.6%；至於港島A類單位落成量只有874伙，佔該區整體私樓落成量約35.5%。

業界：通關後有力消化單位

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，過去數年樓價高企，中小型單位較受買家歡迎，故發展商多興建細單位，而雖然去年該類物業落成量增加，加上受疫情影響，發展商減慢推盤，令存量增加，但相信樓市受到通關帶動，市場有足夠購買力消化相關單位。

他又預計，未來數年整體及A類單位落成量仍續高企，但估計中型戶佔比將會上升。另受通關帶動，內地、海外客重回本港，今年豪宅有機會跑贏大市。

寫字樓落成量23年新高 甲廈佔多

另受政府近年推出多幅大型商業地帶動，去年寫字樓落成量超過378萬方呎，為1999年約460萬方呎落成後23年新高，其中甲廈去年全年落成量就超過322萬方呎，較2021年增加5.2倍，並創2008年357萬方呎後約14年新高。

[香港地產]