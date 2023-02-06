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世宙呎價今年回升至1.45萬

【明報專訊】近期樓市氣氛改善，二手減價盤源開始減少，部分屋苑開始出現成交回落現象。元朗世宙於過去2年的交投表現，跟隨大市步伐，在去年淡市期間成交縮減，平均實呎亦回落，至去年12月平均實呎跌至約14259元，為屋苑約2年以來按月新低；不過，2023年1月起，世宙平均實呎出現回升勢頭，最新報14487元，但成交量減少，至2月首兩天仍未錄成交。

明報記者 歐陽慧恩

中原副區域營業經理王勤學表示，世宙新近成交於今年1月下旬錄得，為第5座中層A室，實用422方呎兩房戶，以598萬元沽出、實呎14171元，低市價約4%。

王續稱原業主2020年7月以680萬元買入單位，帳面蝕82萬元或12%，由於持貨不足3年，需額外繳付約59.8萬元額外印花稅SSD，再計及各雜費，料原業主實蝕約180萬元或約26%。

數組買家洽購維港頌 價錢搶高4%

不過，大市氣氛回升，部分屋苑出現數組買家搶購「筍盤」個案。

中原高級資深區域營業董事陳家鴻稱，北角維港頌第5座高層A室，實用1048方呎3房套間隔、望海景，近日獲數組準買家洽購，最終由3400萬元搶高至3528萬元成交，比原價高128萬元或約4%，實呎33664元。

陳又稱原業主2017年以3778萬元一手買入，持貨6年，帳面雖蝕250萬元或7%，但因當時發展商提供相當於樓價最少32%折扣優惠，料是次成交仍可獲利。

世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山銀湖‧天峰第5座中層E室，實用573方呎2房戶，去年10月以830萬元放售，至近期以815萬元易手，惟買家於繳付大訂前取消交易，業主沒收臨時訂金後，再度以838萬元放售，至早前獲新買家接洽後，再反價7萬元，終以845萬元再售出，實呎14747元，意味單位一個月內賣貴30萬元或約4%；原業主2013年以577萬元購入，持貨約10年，帳面賺268萬元或46%。

天巒業主持貨13年料實蝕6%

美聯高級營業經理陳少枝稱，上水天巒2期琉森大道單號洋房，實用1818方呎，原則為4房3套連工人套房間隔，連平台、花園、天台及車庫，早前租客遷出後，以3000萬元沽出，實呎16502元；原業主2010年以3033萬元購入，持貨約13年，帳面蝕33萬元或1%，若連雜費，料有機會實蝕約190萬元或約6%。

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