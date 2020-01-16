買家追價3%至875萬購都會駅3房

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，上址原業主2010年12月以456萬元購入，持貨12年，帳面獲利419萬元或92%；屋苑2月至今暫錄約兩宗成交，平均實呎15,579元。

事實上，十大屋苑本周末交投上升，據美聯統計，過去周末兩日十大屋苑錄約23宗成交，全部屋苑均錄成交，惟個別指標屋苑仍錄得蝕讓。

第一城2房業主料損手近兩成

美聯物業高級營業經理鄭志燿指出，沙田第一城第3座低層G室，實用面積327方呎2房間隔，以515萬元易手、實呎15,749元；原業主2019年8月、即對上一次樓市高位時以595萬元購入，持貨約3年半，帳面已蝕80萬元，若連使費計，料實蝕近109萬元或18%。

與此同時，新界半新盤亦錄蝕讓。中原地產副區域營業經理王勤學稱，元朗朗城滙第1座高層E室，實用面積327方呎1房間隔，以600萬元易手，實呎18,349元。原業主2018年11月以約641.3萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕逾41萬元，若連使費計，料有機會實蝕逾69萬元或11%。

安寧未補價3房 25年帳賺11倍

居屋方面，在未補地價「居二」市場，有一手業主大賺離場。利嘉閣首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳安寧花園第5座高層E室，實用面積約583方呎3房戶，新以560萬元未補價易手、實呎9605元；原業主早於1998年以約46.7萬元（未補價）一手向房委會買入，持貨約25年，帳面賺逾513萬元，單位期內升值11倍。