長實：愛海頌劈價對新盤具啟示作用

長實營業部首席經理郭子威回應查詢時表示，愛海頌是次將售價調整到合理水平，馬上吸引到用家注視，相信對未來新盤有啓示作用，開價可能要較為保守。

郭子威續稱，愛海頌過去兩日睇樓反應不錯，累積錄約300組準買家參觀示範單位，當中九龍區客人佔逾一半。據長實上周五上載愛海頌的最新銷售安排顯示，本周五（10日）將展開新一輪銷售，盡推餘下22伙餘貨，上述10伙減價單位以價單發售、另12伙招標。

本月首5日新盤成交破百宗

另外，綜合市場消息，2月首5日整體新盤成交估計錄約110宗，較上月同期約45宗大增1.4倍，交投包括目前已屆現樓的新地（0016）何文田天鑄2期，售出第1座17樓A室成交，實用面積2019方呎4房雙套間隔，以8609.88萬元招標售出、實呎4.26萬元，買家採120天成交期，可獲發展商送贈家具，及相等於樓價9%現金回贈等，為有關項目自2021年10月後、約16個月首宗一手成交。

嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，亦透過招標售出第2座2樓B室，實用面積1699方呎，3房3套間隔，連車位以7029.8萬元售出、實呎4.13萬元。

天鑄近年半首錄一手成交 4房呎售4.26萬

中小型單位交投亦暢旺，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，售出第3座20樓D室，屬2房連儲物室間隔，實用面積517方呎，成交價1277萬元、實呎2.47萬元，呎價創項目2022年1月後逾一年新高。

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（第3期），過去兩日再錄約19宗成交，吸金約9000萬元。九建（0034）將軍澳現樓海茵莊園亦售約9伙。