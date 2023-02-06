經濟

香港地產

百老匯家族晉環單位放租 每呎逾60 如以意向價成功租出 料回報2.6厘

【明報專訊】通關復常效應帶動樓市氣氛轉活，不少城中知名家族的成員再活躍於物業市場，其中百老匯電器家族成員，除新近購入信置（0083）旗下何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS共5個單位、總作價逾4.75億元外，該家族的成員亦曾於2021年以約2億元，購入路勁（1098）發展的黃竹坑港島南岸第1期晉環8伙。項目早前入伙，百老匯電器家族成員持有的部分單位開始放租，實呎叫價介乎約64至66元，以當年購入價計，料租金回報率約2.6厘。

屬兩三房戶 月租叫價3.9萬至4.8萬

代理消息表示，去年底入伙的晉環，現時約有160個放租盤，1房叫租約2萬元起，2房約2.6萬元起，3房約4.4萬元起，4房則由6.8萬元起，當中不乏名人業主租盤，如百老匯董事長李子良的胞妹李惠貞所持的4伙，實用面積612至728方呎、屬2房至3房間隔，月租叫租由3.9萬至4.8萬元、實呎租金約63.7至65.9元。

至於叫價最便宜一伙，屬實用面積612方呎的第1A座中層B室2房戶，月租叫租3.9萬元，即實呎租金叫價63.7元，以當年購入價1768.6萬元計，料租金回報率約2.6厘。叫價最貴為實用面積728方呎的第2A座中層F室、3房間隔，叫租4.8萬元、實呎租金叫價65.9元，以當年購入價2200.6萬元計，料租金回報率約2.6厘。

事實上，當年晉環開售，吸引不少名人家族入市，其中第2B座高層B室，實用面積965方呎、屬4房特色戶，由米業大王呂明才家族成員阮呂淑君以4301萬元購入，單位現時叫價7.3萬元放租，實呎租金約75.6元。雖然單位實呎租金及月租叫價相信是名人業主放租盤中最貴，但由於當年高層4房戶售價相對較高，故即使以現叫價租出，租金回報率料只約2厘，若扣除各項使費料不足2厘。

呂明才家族持4房放租 回報或低於2厘

值得一提的是，由於項目屬港島南岸第一個落成的屋苑，四周仍有多個住宅地盤興建中，而商場部分最快要到今年底才開幕，整個晉環暫時只錄約一宗租務成交，為第1A座低層E室，實用面積581方呎2房間隔。據悉，上述單位業主原叫租3.5萬元，減價8500元或約24%後，新春前以月租2.65萬元租出、實呎租金45.6元；業主2021年以約1696萬元一手購入，租金回報率約1.9厘。

若以此單位作為參考，相信上述名人的放租盤，租金回報率或者會更低。

分析：港島南岸供應多 租金料半年後見升

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，晉環屬新入伙屋苑，在大量租盤供應下，相信初期租金會受壓，估計待半年至一年後，平價租盤相繼消化，租金回報率將上升。

布續稱，黃竹坑站出入中環、金鐘等核心商業區方便，可吸引中區上班人士租住；以目前租金計，回報率雖然相對較低，但不少老牌家族鍾情港島新盤，加上他們持貨力強，料多作長線持有，甚至只買不賣，預計今年該區推出的其他期數住宅，仍會獲本港名人家族追捧。

明報記者

上 / 下一篇新聞

供過於求 航運傳統淡季恐延長 東方海外：通關利好效應最快下季反映
供過於求 航運傳統淡季恐延長 東方海外：通關利好效應最快下季反映
新船交付添運力 運費跌勢料未停
新船交付添運力 運費跌勢料未停
南豐作坊開店展創新物料 投資逾20初創 主攻紡織農業食品科技
南豐作坊開店展創新物料 投資逾20初創 主攻紡織農業食品科技
兆科首隻自主研發產品 有望明年初獲批推出
兆科首隻自主研發產品 有望明年初獲批推出
中聯重科通過分拆中聯高機
中聯重科通過分拆中聯高機
富蘭克林鄧普頓：通脹或掉頭升 聯儲局料續加息
富蘭克林鄧普頓：通脹或掉頭升 聯儲局料續加息
法巴徐啟敏：港樓價仍受息口主宰
法巴徐啟敏：港樓價仍受息口主宰
安柏雷志海：外圍因素拖累 港股料續回吐
安柏雷志海：外圍因素拖累 港股料續回吐
精鋒加入手術機械人大戰 最快今年實現商業化 未錄收入
精鋒加入手術機械人大戰 最快今年實現商業化 未錄收入
瑞銀：白名單非優勢 內房舉步維艱 保交樓還債兩頭燒 變相國進民退
瑞銀：白名單非優勢 內房舉步維艱 保交樓還債兩頭燒 變相國進民退
爆煲房企靠債轉股減債脫困
爆煲房企靠債轉股減債脫困
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
李澄幸：透過「公司轉讓」買樓 須做盡職審查
李澄幸：透過「公司轉讓」買樓 須做盡職審查
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：全面通關利好 友邦購26939
金子：全面通關利好 友邦購26939
張兆聰：國策利好 中國中藥逆巿走高
張兆聰：國策利好 中國中藥逆巿走高
張兆聰：富者愈富 奢侈品股看高一線
張兆聰：富者愈富 奢侈品股看高一線
伍禮賢：高息股看俏 建行淨利息收益率佳可取
伍禮賢：高息股看俏 建行淨利息收益率佳可取
王良享：美就業「強勁」 不改通脹回調趨勢
王良享：美就業「強勁」 不改通脹回調趨勢
許健生：ABCD第四次工業革命
許健生：ABCD第四次工業革命
謝偉銓：適時調整樓市措施 助市民改善居住環境
謝偉銓：適時調整樓市措施 助市民改善居住環境
選證券戶口 宜比較收費睇優惠期
選證券戶口 宜比較收費睇優惠期
沈永年：港珠澳橋口岸過關過程順暢
沈永年：港珠澳橋口岸過關過程順暢
林嘉文：議息後美元料有下跌空間
林嘉文：議息後美元料有下跌空間
溫傑：息率近見頂樓巿復常 信置可吼
溫傑：息率近見頂樓巿復常 信置可吼
Gregory Peters：投資者憧憬軟着陸 經濟衰退難避免
Gregory Peters：投資者憧憬軟着陸 經濟衰退難避免
NFT潛能大 融合ESG更精彩
NFT潛能大 融合ESG更精彩
陸振球：META大規模回購 候回吐入市
陸振球：META大規模回購 候回吐入市
陸振球：是時候買黃金抗通脹
陸振球：是時候買黃金抗通脹
林少陽：兩手準備 防港股加速調整
林少陽：兩手準備 防港股加速調整
技術取勝：中電沿上升軌向好
技術取勝：中電沿上升軌向好
李聲揚：金源爆升 業績佳兼有分拆概念
李聲揚：金源爆升 業績佳兼有分拆概念
蔡金強：一年之計在於春
蔡金強：一年之計在於春
艾雲豪：「弱聯繫」成就創投大業
艾雲豪：「弱聯繫」成就創投大業
李順威：牛熊共舞回來了 2022苦楚難重現
李順威：牛熊共舞回來了 2022苦楚難重現
劉思明：大巿整固 國策股候低吸
劉思明：大巿整固 國策股候低吸
何啟聰：股價逆市回穩 騰訊購16261
何啟聰：股價逆市回穩 騰訊購16261
瑞銀亞洲：短期博反彈 恒指牛68868
瑞銀亞洲：短期博反彈 恒指牛68868
摩根大通亞洲：資金淨流入好倉 百度購25015
摩根大通亞洲：資金淨流入好倉 百度購25015
周顯：通脹影響 外圍賭注幾何級數增加
周顯：通脹影響 外圍賭注幾何級數增加
張佩儀：2023歐洲或陷溫和衰退 料現滯脹
張佩儀：2023歐洲或陷溫和衰退 料現滯脹
王弼：美股已反映利好 趁大升套現
王弼：美股已反映利好 趁大升套現
曾淵滄：通關概念股趁調整增持
曾淵滄：通關概念股趁調整增持
湯文亮：香港的「水運」已經來了
湯文亮：香港的「水運」已經來了
陳永傑：全球經濟放緩 美加息溫和
陳永傑：全球經濟放緩 美加息溫和
廖偉強：樓市今年料「噴射式」上升
廖偉強：樓市今年料「噴射式」上升
布少明：樓巿現「早春」 勢價量齊升
布少明：樓巿現「早春」 勢價量齊升
馬泰陽：全面通關加速樓市升勢
馬泰陽：全面通關加速樓市升勢
港島南岸兩新盤涉2000伙 擬今年推
港島南岸兩新盤涉2000伙 擬今年推
長實：愛海頌劈價對新盤具啟示作用
長實：愛海頌劈價對新盤具啟示作用
買家追價3%至875萬購都會駅3房
買家追價3%至875萬購都會駅3房
觀塘流標商業地 市建局研增住宅元素
觀塘流標商業地 市建局研增住宅元素
上水廣場增獎賞 迎全面通關
上水廣場增獎賞 迎全面通關
柏傲莊會所洋溢農莊風情
柏傲莊會所洋溢農莊風情
世宙呎價今年回升至1.45萬
世宙呎價今年回升至1.45萬
儲蓄保「逼儲錢」 留意內部回報率
儲蓄保「逼儲錢」 留意內部回報率