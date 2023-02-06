布少明：樓巿現「早春」 勢價量齊升

除了美國加息步伐逐步放緩的利好消息外，踏入2023年，中港全面免檢疫通關，本港經濟逐步復常，樓市氣氛已見回暖，樓價見喘穩。美聯樓價指數最新報147.11點，按周升0.16%，連升4星期，而本年迄今升0.73%。至於美聯信心指數，最新報69點，按周升4.1%，連升10星期。

交投方面，即使1月正值農曆新年，惟一二手交投仍然暢旺。今年春節早臨，樓市「小陽春」提早於春節前已經出現，二手交投更是「脫穎而出」。估計二手成交於1月全月可達到4000宗水平，不僅按月升逾兩成，更已較過去10年每月平均成交量約3700宗高出8%，反映本地購買力因通關引發，湧入去年樓價急挫二手市場，令二手交投率先全面「復常」。

一項與「早春」有關的有趣數據。原來早春往往是豐收的代表，套用在樓市亦一樣。中港兩地全面通關的憧憬正式實現，市場喜訊接踵而來，是次措施將進一步刺激「北水南湧」，為樓市已呈現的大陽春局面增添「催化劑」，靜待已久的新盤部署陸續登場，故料本月一手將錄得2000宗成交，有望創半年新高，按月飈升3倍。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]