摩根大通亞洲：資金淨流入好倉 百度購25015

百度自前年3月港股上市以來表現只屬一般，當時招股價252元，上市首日最高見過256元後很快便回落並失守招股價，過去一段時間百度輪證資金流頗為淡靜。上周起獲好友留意，截至周四的過去5日好倉累計淨流入約830萬元。如投資者短線部署可留意百度購（25015），行使價178.1元，實際槓桿約5倍，2023年6月30日到期，或百度牛（51646），收回價123.8元，實際槓桿約6倍。

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