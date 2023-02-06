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瑞銀亞洲：短期博反彈 恒指牛68868

【明報專訊】上周四港股苦苦支撐，仍跌百多點失守22,000點關口。到周五更低開百多點，早市不斷尋底，再跌破21,500點關口，其後跌幅收窄。根據瑞銀即市資金流顯示，熊證投資者選擇先行獲利離場，令熊證資金流一面倒流出。並觀察到不少資金流入牛證，反映投資者仍憧憬短期內會有反彈。牛證重倉位置位於較近收回距離約21,318點之牛證，如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（68868），收回價21,162點，2024年7月到期，有效槓桿約35倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（51726），收回價22,100點，2025年4月到期，有效槓桿約41倍。如投資者想避免收回風險，看好可留意恒指認購（22365），行使價23,000點，2023年3月到期，有效槓桿約18倍。看淡可留意恒指認沽（11754），行使價20,000點，2023年6月到期，有效槓桿約8.9倍。

本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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