瑞銀亞洲：短期博反彈 恒指牛68868

【明報專訊】上周四港股苦苦支撐，仍跌百多點失守22,000點關口。到周五更低開百多點，早市不斷尋底，再跌破21,500點關口，其後跌幅收窄。根據瑞銀即市資金流顯示，熊證投資者選擇先行獲利離場，令熊證資金流一面倒流出。並觀察到不少資金流入牛證，反映投資者仍憧憬短期內會有反彈。牛證重倉位置位於較近收回距離約21,318點之牛證，如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（68868），收回價21,162點，2024年7月到期，有效槓桿約35倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（51726），收回價22,100點，2025年4月到期，有效槓桿約41倍。如投資者想避免收回風險，看好可留意恒指認購（22365），行使價23,000點，2023年3月到期，有效槓桿約18倍。看淡可留意恒指認沽（11754），行使價20,000點，2023年6月到期，有效槓桿約8.9倍。
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